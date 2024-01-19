«فضية البولو» تدشن النسخة 14 بمباراتين

رضا سليم (دبي)

تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ14 من كأس دبي الفضية للبولو إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية «بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمعدل هانديكاب 20 جول، وتستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل، وتقام بالتعاون مع اتحاد البولو ومجلس دبي الرياضي، والتي تقام تحت مظلة رابطة البولو العالمية.

ويدشن فريقا الحبتور بقيادة محمد الحبتور وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش المباراة الأولى للبطولة، فيما يلتقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور.

وطبقاً لنظام البطولة، يلتقي الفائز في المباراة الأولى مع الخاسر من الثانية، والفائز في الثانية مع الخاسر من الأولى، يوم الأربعاء المقبل، ثم يلتقي الخاسر من المباراة الأولى مع الخاسر من المباراة الثانية، والفائز من المواجهة الأولى مع الفائز من المواجهة الثانية يوم 27 يناير الجاري، وبحسب ترتيب الفرق بنظام المجموعة الواحدة، يلتقي الثاني مع الثالث، والفائز يصعد للمباراة النهائية مع متصدر المجموعة الذي سيتأهل مباشرة للنهائي، فيما يلعب الخاسر من المباراة مع رابع الترتيب في المجموعة على المركزين الثالث والرابع.

وتضم سلسلة دبي الذهبية للبولو أيضاً، الكأس الذهبية (20 جول)، وتقام خلال الفترة من 7 إلى 24 فبراير المقبل، وكأس تحدي دبي (8-10 جول) من 1 إلى 10 مارس المقبل، وكأس بولو ماسترز (6-8 جول) في الفترة من 1 إلى 6 أبريل، وكأس دبي (6-8 جول) من 15 إلى 20 أبريل المقبل.

وأعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة للسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية عن سعادته بالتطور الذي تشهده اللعبة بالدولة عامة والبطولة بشكل خاص، منوهاً بأن هذا النجاح يعود إلى تعاون الأندية والفرق مع اللجنة المنظمة وتضافر الجهود طوال الفترة الماضية.

وقال الحبتور: الدعم الذي تجده رياضة الإمارات من القيادة الرشيدة والمسؤولين عن الحركة الرياضية بالدولة يدعونا للفخر والاعتزاز والتفاؤل بمستقبل اللعبة، خاصة أن الاتحاد مقبل على استضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية على صعيد البولو في العالم وهو كأس العالم للبولو عام 2026.