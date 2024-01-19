النخبة تبحث عن ألقاب كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لـ«الحواجز»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، انطلقت كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، بمشاركة 233 من أفضل الفرسان في العالم في النسخة الحادية عشرة من البطولة التي تستمر حتي الأحد المقبل في نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وتتضمن الفعالية مشاركة أكثر من 306 خيول، و233 فارساً وفارسة يتنافسون ضمن 19 مسابقة في 6 فئات مختلفة، والبالغ إجمالي جوائزها 700000 درهم، وتشمل فئات المنافسة كلاً من فئة النجمتين، وفئة النجمة الواحدة، وفئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، وفئة الشباب، وفئة الناشئين، وفئة الأشبال.

وافتتحت كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نسختها الحادية عشرة، بالمنافسة التأهيلية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 31 خيلاً، نجح منها 12 خيلاً في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ، وحازت الصدارة الفرس «ديور فان دو» بقيادة الفارس السوري صبري بادنكي، وجاء الجواد «زو نيون زد» ثانياً بقيادة الفارس اليوناني ديمتري ناتسيس، وتوّجت بجائزة المركز الثالث الفرس «أرجنتينا» دو كريسكر بقيادة فارسنا حميد عبد الله المهيري.

وتوّجت الفرس«رانا ـ في» بقيادة الفارس خالد محمد الظاهري، بجائزة المركز الأول في المنافسة التأهيلية لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 23 خيلاً، و6 منها أكملت الجولة دون خطأ، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفرس «مونتي كريستو 18» بقيادة الفارسة الألمانية صوفي هينرز، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الجواد «بيلوجا 36» بقيادة فارسنا الشاب عبد الرحمن أحمد الشرفا.

وفي تبادل مثير للمراكز بين خيول المقدمة في أولى المنافسات التأهيلية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، والتي أقيمت خلال الفترة الصباحية في ثاني أيام البطولة، قفزت الفرس«أرجنتينا دو كريسكر زد» بقيادة الفارس حميد عبد الله المهيري إلى الصدارة في المنافسة الثانية للخيول عمر 6 سنوات، برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 120 سم، وتنافس فيها 31 خيلاً، وصعد منها 14 خيلاً إلى جولة التمايز، وأكملت التمايز 10 خيول دون خطأ، وتوّجت الفرس «ديور فان دو» بجائزة المركز الثاني، وجائزة المركز الثالث جاءت هذه المرة من نصيب الجواد «زو نيون زد» بقيادة الفارس اليوناني ديمتري ناتسيس.

وحاز الجواد «بيلوجا 36» بقيادة فارسنا عبد الرحمن أحمد الشرفا، صدارة المنافسة التأهيلية الثانية لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، بدول المجموعة الإقليمية السابعة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 23 خيلاً، وعبر الجولة الرئيسة دون خطأ 5 خيول، وجولة التمايز أتمها نظيفة دون خطأ 4 خيول، وبذلك يكون «بيلوغا 36» قد قفز من المركز الثالث في منافسة الجولة الواحدة، إلى مركز الصدارة في منافسة التمايز للخيول عمر 7 سنوات، وفي ذات المنافسة توّجت الفرس «رانا ـ في» بقيادة الفارس خالد محمد الظاهري بجائزة المركز الثاني، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الجواد «أنبريكابل فا أوفريس زد» بقيادة الفارس الإيطالي سايمون كواتا.

وأقيمت أولى منافسات السيدات الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة، ظهر أمس الأول، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 105 سم، برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وتنافست فيها 60 فارسة، حالف التوفيق 41 فارسة منهن في إكمال الجولة دون خطأ، وحازت الصدارة الفارسة لانا أبو زانت، المشاركة رقم (22) بصحبة الجواد «غاسيس دو هايتس زد»، وأنهت الجولة في زمن بلغ 45.51 ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة الإماراتية أيضاً فاطمة محمد المهيري، المشاركة رقم (44) مع الفرس «بيللي جيم»، وأنهت الجولة في زمن بلغ 46.55 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارسة الإيطالية لونا لوشيني، المشارك رقم (45) على صهوة الجواد «سنوبر ايه جي»، وأكملت معه الجولة في زمن بلغ 46.79 ثانية.

وعادت الفارسة السورية شام الأسد مع الجواد «شابيو تي ان» لتحتل مركز الصدارة في افتتاحية المنافسات من فئة النجمتين في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وجاء فوز الأسد في منافسة المرحلتين الخاصة برعاية إسطبلات الشراع، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وتنافست فيها 38 فارسة، بينهن فارسات مشهود لهن بالكفاءة والخبرة العالية في ميادين القفز، ونجحن في إكمال المرحلتين 21 فارسة دون خطأ، والكلمة الفصل كانت لعامل الزمن، والأفضل زمناً الفارسة المتصدرة شام الأسد المشاركة الأخيرة رقم (38) مع الجواد «شابيو تي ان»؛ وأنهت معه المرحلة الثانية في زمن بلغ 27.76 ثانية، وحازت جائزة المركز الثاني الفارسة الدنماركية تينا لوند؛ المشاركة رقم (8)؛ مع الفرس «دولين دو باربنيير»، ونجحت معها في إنهاء المرحلة الثانية في زمن بلغ 27.78 ثانية، ونالت به الصدارة المؤقتة إلى حين مشاركة الفارسة الأسد ونجاحها في إزاحتها إلى المركز الثاني، والفارسة السورية أيضاً آية حمشو؛ المشاركة رقم (36) مع «دي اكس بي ليجند» لم تكن بعيدة عن قبول التحدي، وإكمال المرحلة الثانية في زمن بلغ 28.29 ثانية، فنالت به جائزة المركز الثالث.

وتشارك 39 دولة في منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز - أكثر بخمس دول من مشاركات العام الماضي - ما يعزز المنافسة، ويوفر منصة متميزة للفارسات من الدولة والعالم للتنافس في الفروسية وقفز الحواجز.