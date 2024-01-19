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الرياضة

قرعة صعبة لبرشلونة في كأس إسبانيا

قرعة صعبة لبرشلونة في كأس إسبانيا
19 يناير 2024 22:29

 
مدريد (د ب أ)

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وضعت قرعة دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، برشلونة حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة «31 مرة»، في مواجهة صعبة مع مضيفه أتلتيك بلباو، ثاني أكثر الفائزين باللقب برصيد 23 مرة.
وكان برشلونة قد بلغ دور الثمانية، عقب فوزه في دور الستة عشر على أونيوستاس «درجة ثالثة» 3-1، فيما بلغ بلباو الدور ذاته بالفوز على ديبورتيفو ألافيس 2-صفر.
ويواجه أتليتكو مدريد، الذي نجح في إقصاء غريمه التقليدي وحامل اللقب ريال مدريد من دور الستة عشر بعد فوزه على 4 -2، ضيفه إشبيلية، الذي فاز بدوره على خيتافي 3-1. ويسعى جيرونا، متصدر ترتيب الدوري، إلى تأكيد تألقه هذا الموسم، حينما يواجه مضيفه مايوركا في دور الثمانية.
وتأهل جيرونا لدور الثمانية بعد فوزه على رايو فاييكانو 3- 1، فيما تأهل مايوركا للدور ذاته بعد تجاوزه فريق تينريفي بنتيجة 1- صفر.
وأسفرت القرعة كذلك عن مواجهة بين سيلتا فيجو، الذي فاز في دور الستة عشر على فالنسيا 3-1، وريال سوسيداد الذي نجح في الفوز على أوساسونا 2 - صفر.
وتنطلق مباريات دور الثمانية يوم 23 من يناير الجاري، بمواجهة سيلتا فيجو وسوسيداد، وتقام يوم 24 من الشهر ذاته، مواجهتا أتلتيك بلباو وبرشلونة، ومايوركا وجيرونا، فيما يشهد اليوم التالي إقامة آخر مباراة بالدور بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

كأس إسبانيا
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أتلتيكو مدريد
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