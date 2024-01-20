مصر تعلن مدة غياب صلاح

أبيدجان (أ ف ب)



يفتقد منتخب مصر خدمات قائده محمد صلاح المصاب بشدّ في العضلة الخلفية، خلال المباراة المقبلة أمام الرأس الأخضر، في ختام دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا، ومباراة ثمن النهائي إذا تأهل «الفراعنة»، حسب ما أعلن الاتحاد المحلّي لكرة القدم.

وسقط جناح ليفربول الإنجليزي البالغ 31 عاماً، بعد التحام مع مدافعي غانا، في الثواني الأخيرة من الشوط الأول للقاء الجولة الثانية، على ملعب فيليكس-بوانيي في أبيدجان، والذي انتهى 2-2، وظلّ مستلقياً على الأرض لدقائق، ليخرج بعدها متألماً، وهو يمسك العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

وأعلن الاتحاد في بيان «إصابة محمد صلاح بشدّ في العضلة الخلفية، ويغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي «الرأس الأخضر»، ثم مباراة ثمن النهائي في حال التأهل»، وذلك بعد خضوعه لفحوص طبية إثر إصابته.

وتواجِه مصر «الاثنين» الرأس الأخضر التي ضمنت خلافاً للتوقعات صدارة المجموعة الثانية، على أمل الفوز والتأهل «وصيفة».

وإذا تأهلت وصيفة، تلتقي ثانية المجموعة السادسة المتوقع أن تكون زامبيا أو جمهورية الكونغو الديموقراطية، وبدرجة أقل المغرب.

وصلاح «53 هدفاً في 94 مباراة» هو النجم الأبرز لمنتخب مصر، وتتعلق به آمال الجماهير في إحراز اللقب للمرة الثامنة.

وكان صلاح أنقذ بلاده من الهزيمة أمام موزمبيق في المباراة الافتتاحية، بعدما سجّل ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

وفقد المنتخب المصري فرصة صدارة مجموعته، بعدما جمع نقطتين فقط، إثر التعادل أمام موزامبيق وغانا بالنتيجة ذاتها 2-2، فيما يتصدر منتخب الرأس الأخضر بست نقاط من فوز قاتل على غانا 2-1، وفوز كبير على موزمبيق 3-0.

وتشكّل إصابة صلاح خبراً سيئاً للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي علّق على إصابته، وقال «أتمنى ألا تكون كبيرة».

وشكّل خروج صلاح منعطفاً كبيراً في اللقاء إذّ استغلته غانا أحسن استغلال فأحرز نجمها محمد قدوس هدف التقدم لـ«النجوم السوداء» بعد ثوانٍ قليلة.

كما حرّر بشكل واضح لاعبي منتخب مصر من الضغوط، فقدموا شوطاً رائعاً تعادلوا فيه مرتين، وكانوا قريبين من تسجيل هدف الفوز في كثير من الأوقات.

وقال فيتوريا إنّ «صلاح لاعب بارع ومتميّز، وأحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ونحتاج دائماً له في الفريق، وفي الاستراحة بدأنا نتحدث مع الفريق واللاعبين الذين كانوا محبطين، وقمنا بتغيير العقلية والفكر، وبالتالي كان لدينا طاقة إيجابية كبيرة في الشوط الثاني».

وأشار إلى أنّ تحسن الأداء «ليس لخروج صلاح، إنما النتيجة لم تكن مرضية، وكان علينا القتال».

واعتبر محمد مندور الصحفي الرياضي في موقع «سبورتس داتا» الفرنسيّ أنّ غياب صلاح يُعدّ بمثابة «سلاح ذو حدين».

وأفاد فرانس برس «غياب صلاح يقلّل من الحدة الهجومية لمصر، وطريقة تفكير الخصوم، وخوفهم من مجرد تواجده ومهاراته»، لكنّها «أيضاً فرصة لتوزيع الجهد على كل اللاعبين وتحريرهم من القيود، بأن صلاح لابدّ أن يبصم على كل كرة وكل فرصة».

واعتبر أنّ إصابته «فرصة لعدد من اللاعبين لإثبات جدارتهم مثل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، أو لاعب بيراميدز مصطفى فتحي، أو حتى محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي».

ويضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة الى دور الـ16، بينما تتأهل أيضاً أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست إلى الأدوار الإقصائية.