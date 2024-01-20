السنغال تستعرض في «سيرك الأسود»!

أبيدجان (أ ف ب)



ضمنت السنغال حاملة اللقب الصعود إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، بعدما حقّقت فوزاً مستحقاً على الكاميرون 3-1، على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وجاء انتصار السنغال، المصنّفة 20 عالمياً، وضمانها التأهل، بعد وقت قليل من ضمان الرأس الأخضر صدارة المجموعة الثانية، ووصولها إلى ثمن النهائي كأوّل المتأهّلين.

وسجّل إسماعيلا سار «16»، وحبيبو محمدو ديالو «71»، والقائد ساديو ماني «95» أهداف السنغال، وللكاميرون جان شارل كاستيليتو «83»، في مباراة اتّسم شوطها الثاني بالنديّة الكبيرة بين الفريقين والإثارة خصوصاً خلال لحظاته الأخيرة.

وبات لدى السنغال ست نقاط، أمام غينيا «4» والكاميرون «نقطة»، وجامبيا «بدون نقاط».

وتحتاج السنغال إلى التعادل فقط أمام غينيا للتأهّل بالصدارة، في حين أن فوز الأخيرة يعني انتهاء حظوظ الكاميرون بالتأهّل وصيفةً.

وتغلّبت غينيا في المباراة الثانية على جامبيا 1-0 بهدف أجيبو كامارا «70»، ولعبت غينيا من دون قائدها المهاجم فرانسوا كامانو الذي طُرد في المباراة التي تعادلت فيها مع الكاميرون 1-1 في الجولة الأولى.

وانتهت حظوظ غامبيا في التأهّل بطلة أو وصيفة المجموعة في مشاركتها الثانية، بعدما تسلّلت في النسخة الماضية إلى ربع النهائي.

ويضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة الى دور الـ16، بينما تتأهل أيضاً أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست إلى الأدوار الإقصائية.

وأمام أسود الكاميرون «غير المروّضة»، إحدى القوى التقليدية في أفريقيا والفائزة بالبطولة 5 مرات، برّهن «أسود التيرانجا» جدية حملتهم للحفاظ على اللقب بحدّة هجومية وصلابة دفاعية.

وقال سار في تصريحات تلفزيونية، وهو يمسك بجائزة أفضل لاعب بالمباراة «أشكر الفريق على الجائزة، الكل أسهم في هذا الأداء الجيد«.

وبعد ركنية عالية داخل المنطقة، شتّت حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي أندري أونانا الكرة لمنتصف حافة الجزاء، سيطر عليها سار وسددها قوية غيرت اتجاهها واستقرت على يسار أونانا الذي اكتفى بالنظر إليها في الشباك «16».

وسيطرت السنغال تماماً خلال الشوط الأول تحت أنظار الكاميروني صامويل إيتو، رئيس الاتحاد المحلي للعبة، والهداف التاريخي للبطولة بـ18 هدفاً والفائز بلقبها مرّتين.

وتسعى السنغال لاستغلال توهّج جيلها الذهبي الحالي لإضافة ثاني نجماتها في البطولة القارية التي خضعت لها أخيراً مطلع 2022.

ومع بداية الشوط الثاني، واصلت السنغال السيطرة والتحكم في نسق المباراة، وبعد تبادل رائع للكرات بين لاعبي السنغال أمام منطقة جزاء الكاميرون، وصلت الكرة لسار الذي أرسل عرضية أرضية زاحفة قابلها ديالو من لمسة واحدة في المرمى «71».

واستفاقت الكاميرون وشكّلت خطورة كبيرة على السنغال، لتقلّص النتيجة، بعد عرضية من البديل أوليفر نتشام، ارتقى لها المدافع كاستيليتو وسط حراسة من مدافعي السنغال، وأودعها الشباك برأسية قوية على يسار الحارس «81».

وعاقبت السنغال الكاميرون على الفرص الضائعة، إذ قابل ماني عرضية أرضية من البديل إدريسا جانا جي، وسدّدها من داخل المنطقة من لمسة واحدة أرضية زاحفة ذهبت إلى أقصى يمين مرمى أونانا الذي ارتمى محاولاً اللحاق بها بلا جدوى «95»، ورفع ماني رصيده إلى 40 هدفاً في 98 مباراة دولية، وفي الجولة المقبلة، تلعب السنغال مع غينيا في مباراة قد تحدّد صدارة المجموعة، فيما تلعب الكاميرون مع جامبيا.

وفي مباراة لحساب المجموعة الثانية، بات منتخب الرأس الأخضر أوّل المتأهلين إلى ثمن النهائي بعدما سحق موزمبيق 3-0 على ملعب فليكيس أوفويت-بوانيي في أبيدجان.

وسجّل مهاجم رايو فايكانو الإسباني بيبي «32» ومهاجم فاتح كاراجومروك التركي ريان مينديش «51»، ولاعب وسط كراسنودار الروسي كيفن بينا «69» أهداف منتخب الرأس الأخضر الذي بات يملك 6 نقاط أمام مصر «نقطتان» وغانا «نقطة»، ولا يمكن اللحاق به حسابياً.

وبهذا الفوز، وخلافاً للتوقعات، ضمِن الرأس الأخضر الذي يشارك في البطولة للمرة الرابعة فقط تصدّر المجموعة أمام مصر «7 ألقاب» وغانا «4»، وأبقت الهزيمة على رقم سلبي لموزمبيق، إذ بقت دون فوز على الإطلاق في 14 مباراة «3 تعادلات و11 هزيمة» خلال 5 مشاركات.