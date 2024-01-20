الأحد 21 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إقالة وإيقاف عمروش بسبب «الافتراء»!

إقالة وإيقاف عمروش بسبب «الافتراء»!
20 يناير 2024 08:30

أبيدجان (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
صلاح ضمن القائمة العالمية.. «الغياب المفاجئ» بين «الصدمة» و«الدَفعة»!
«بيبي» يريد صناعة التاريخ أمام «الفراعنة»


أُوقِفَ المدرب الجزائري لمنتخب تنزانيا عادل عمروش لثماني مباريات، بسبب افترائه على المغرب واتحاده، وفق مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وقال المسؤول «أستطيع أن أؤكد أنه تم إيقاف مدرب تنزانيا (عادل عمروش) ثماني مباريات بعد تصريحاته عن المسؤولين المغاربة في مقابلة تلفزيونية».
وهذا الإيقاف يعني انتهاء مهمة عمروش في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، والتي بدأتها تنزانيا بالخسارة أمام المغرب 0-3 في المجموعة السادسة، على أن تلتقي زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في الجولتين الثانية والثالثة.
وقرر الاتحاد التنزاني إنهاء عقد المدرب الجزائري البالغ 55 عاماً، والذي استلم مهمته في مارس 2023، وفق ما أعلن في حسابه على موقع «أكس»، كاشفاً أن حميد موروكو سيتولى المنصب موقتاً.
وفي مقابلة مع تلفزيون جزائري قبل انطلاق البطولة القارية، قال عمروش إن «الاتحاد المغربي قوة مؤثرة في عالم كرة القدم الأفريقية، المغرب يدير كرة القدم الأفريقية»، زاعماً أن المسؤولين المغاربة داخل الاتحاد الأفريقي هم الذين يقررون من يدير مباريات المنتخب الوطني، وفي أي وقت تبدأ.
وقال عمروش «كنا نرغب في خوض مباراة تصفيات كأس العالم 2026 ضد المغرب «0-2» خلال نوفمبر الماضي في فترة بعد الظهر، لكن الاتحاد الأفريقي حدد موعد المباراة في المساء».
ويعتقد المدرب أن انطلاق المباراة في فترة بعد الظهر وسط حرارة مرتفعة في دار السلام كان سيصبّ في مصلحة تنزانيا لأن العديد من اللاعبين المغاربة سيأتون من أندية في أوروبا الباردة بشكل عام.
وقبل التعاقد مع تنزانيا العام الماضي، درب عمروش منتخبات غينيا الاستوائية وبوروندي وكينيا وليبيا وبوتسوانا وأندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والجزائر.

 

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
تنزانيا
المغرب
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
المطوّع يلتقي رئيس «الأولمبية الدولية»
المطوّع يلتقي رئيس «الأولمبية الدولية»
اليوم 15:00
دي روسي يحارب «سبيشال وان»!
الرياضة
دي روسي يحارب «سبيشال وان»!
اليوم 14:48
1105 حالات استفادت من مساعدات "خيرية الشارقة"
علوم الدار
1105 حالات استفادت من مساعدات "خيرية الشارقة"
اليوم 14:47
أرشيفية
الأخبار العالمية
إغلاق مطار "بازل" في سويسرا بعد تهديد بوجود قنبلة
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©