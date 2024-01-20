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الرياضة

نابولي يبرم صفقة هجومية

نابولي يبرم صفقة هجومية
20 يناير 2024 08:36

 
روما (أ ف ب)

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عزّز نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، هجومه بالبلجيكي سيريل نجونج قادماً من فيرونا، ولم يكشف نابولي الذي يسير للتخلّي عن لقب الدوري، لأنه يترنح في المركز الثامن، بفارق 20 نقطة عن الإنتر المتصدر بعد 20 مرحلة، عن قيمة أو مدة العقد الذي يربطه بالبلجيكي البالغ 23 عاماً، والذي دافع عن ألوان فيرونا منذ يناير 2023، بعدما انضم إليه من جرونينجن الهولندي.
لكن الصحافة الإيطالية تحدثت عن أن النادي الجنوبي تكبد 20 مليون يورو، لضم المهاجم السابق لكلوب بروج الذي سجل 11 هدفاً في 33 مباراة، خاضها في الدوري الإيطالي بألوان فيرونا، بينها 6 هذا الموسم.
وبات نجونج ثالث تعاقد لنابولي هذا الشهر، بعد باسكوالي ماتسوكي «ساليرنيتانا»، والإيفواري حامد تراوريه «بورنموث الإنجليزي».
وما زال نابولي الذي تخلى عن مدربه الفرنسي الجديد رودي جارسيا، واستعان بمدربه السابق والتر ماتزاري، في دوري أبطال أوروبا، حيث يخوض اختباراً صعباً في ثمن النهائي ضد برشلونة الإسباني «يلعب الذهاب على أرضه في 21 الشهر المقبل، على أن يكون الإياب في 12 مارس».
وتأهل الفريق الجنوبي إلى نهائي الكأس السوبر الإيطالية بحلتها الجديدة بفوزه الكبير على فيورنتينا 3-0 في الرياض، ليلتقي الاثنين مع الإنتر الفائز على لاتسيو بالنتيجة ذاتها، فيما انتهى مشواره في الكأس المحلية بسقوطه المذل في ثمن النهائي على أرضه أمام فروزينوني 0-4.

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