الإنتر يقترب من «الهدف الأول»!

الرياض (أ ف ب)



بلغ الإنتر نهائي كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم بحلتها الجديدة، وذلك بفوزه المستحق على لاتسيو 3-0، على ملعب الأول بارك في الرياض، ليلحق بنابولي الفائز على فيورنتينا بالنتيجة ذاتها.

ويدين الإنتر، بطل النسختين الماضيتين، والفائز باللقب 7 مرات، بتأهله إلى نهائي النسخة الأولى المقامة بمشاركة أربعة فرق هي بطلا الدوري والكأس ووصيفاهما، عوضاً عن مباراة واحدة تجمع بين بطلي الدوري والكأس، إلى الفرنسي ماركوس تورام «17»، والتركي هاكان تشالهان أوغلو «50 من ركلة جزاء»، والبديل دافيدي فراتيزي «87» الذين سجلوا الأهداف.

وبات المدرب سيموني إينزاجي على بعد فوز من تحقيق «الهدف الأول للموسم»، والفوز باللقب، حين يتواجه الاثنين مع نابولي بعد تخطّيه الفريق الذي دافع عن ألوانه لاعباً، وأشرف على تدريبه من 2016 حتى 2021.

وعشيّة اللقاء مع لاتسيو في النسخة الثالثة التي تقام على الأراضي السعودية، بعد عامي 2018 و2019، حين توج يوفنتوس ولاتسيو باللقب توالياً، قال إينزاجي إن «الكأس السوبر تشكل هدفنا الأول للموسم، فزنا بلقب النسختين الأخيرتين، ونريد مواصلة الفوز بها».

وبعد نهائي الاثنين ضد نابولي، يعود الإنتر الى معركته في الدوري مع يوفنتوس الذي يطارده على الصدارة، ويتخلّف عنه بفارق نقطتين فقط قبل لقائه الأحد مع ليتشي، حيث سيكون بانتظار فريق إينزاجي سلسلة من ثلاث مباريات شاقة جداً ضد فيورنتينا ويوفنتوس بالذات وروما.

أما لاتسيو، القادم من خمسة انتصارات متتالية، أحدها على جاره روما 1-0 في ربع نهائي الكأس، يعاود نشاطه في الدوري بمواجهة شاقة أيضاً ضد نابولي الأحد المقبل على ملعبه قبل أن يخوض اختباراً صعباً أيضاً على أرض أتالانتا.

وما زال الفريقان في دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجه الإنتر مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في 20 الشهر المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي، فيما يلعب لاتسيو قبله على أرضه مع العملاق الألماني بايرن ميونيخ في 14 منه.

نجح إنتر في ترجمة أفضليته إلى تقدم في الدقيقة 17، عبر تورام بالذات، بعدما وصلته الكرة في منطقة الجزاء بتمريرة جميلة بـ «كعب» القدم من العائد مؤخراً من الإصابة فيديريكو ديماركو.

وبات تورام بذلك ثاني لاعب فرنسي في تاريخ الإنتر يسجل في الكأس السوبر، بعد كريستيان فييرا الذي سجل «ثنائية» عام 2006 في الفوز على روما 4-3 بعد التمديد، وفق «أوبتا» للإحصاءات.

وحسم الإنتر اللقاء بشكل كبير في مستهل الشوط الثاني، حين حصل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز على ركلة جزاء من الإسباني بدرو رودريجيس، فانبرى لها التركي هاكان تشالهان أوغلو بنجاح «50».

وبعدما اطمأن على النتيجة، قرر إينزاجي إراحة لاوتارو وتورام اللذين استبدلا في ربع الساعة الأخير بالنمساوي ماركو أرناوتوفيتش والتشيلي أليكسيس سانشيز، بعدما سبقهما باريلا الذي ترك مكانه في الدقيقة 66 لمصلحة فراتيزي الذي وجّه الضربة القاضية لنادي العاصمة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87، إثر هجمة مرتدة وتمريرة من مخيتاريان.