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الرياضة

السويدي أول إماراتي يفوز في «أبوظبي إكستريم»

السويدي أول إماراتي يفوز في «أبوظبي إكستريم»
20 يناير 2024 10:22

 
أبوظبي (الاتحاد) 

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شهدت مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، إنجازاً لافتاً للاعب الجو جيتسو محمد السويدي، خلال فعاليات النسخة الثانية من بطولة أبوظبي إكستريم، بالفوز على خصمه الكوري الجنوبي القوي سيونجهيون جو، خلال نزال «الجرابلينج»، في فئة الوزن الخفيف، ضمن البطاقة التمهيدية للبطولة.
وأظهر السويدي عزيمة كبيرة في حصد الانتصار، وفرض سيطرته على مجريات النزال، لينتزع الفوز بإجماع الحكام، ويصبح أول إماراتي يفوز في بطولة أبوظبي إكستريم.
وحظي السويدي بالتشجيع والهتاف من الحضور على الأداء المشرف الذي قدمه، لا سيما أنه يخوض تجربته الأولى في النزالات داخل القفص.
وأهدى البطل محمد السويدي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، معبراً عن سعادته الغامرة، كونه أول إماراتي يفوز في بطولة أبوظبي إكستريم.
وتوجه بالشكر إلى عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، على دعمه المتواصل له وإتاحة الفرصة أمامه لخوض النزالات على القفص للمرة الأولى، منوهاً بأنه بذل جهداً كبيراً في التدريب على مدار 45 يوماً بمساعدة المدربين في «الجرابلينج» والجو جيتسو.

 

الإمارات
أبوظبي
الجو جيتسو
مدينة زايد الرياضية
مبادلة أرينا
عبدالمنعم الهاشمي
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