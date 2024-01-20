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الرياضة

أليو سيسيه: 5 مباريات تفصل السنغال عن «الهدف»

أليو سيسيه: 5 مباريات تفصل السنغال عن «الهدف»
20 يناير 2024 10:27

 
أبيدجان (د ب أ)

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أبدى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال سعادة كبيرة، بعد الفوز على الكاميرون 3-1، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، والتأهل لدور الستة عشر.
وحقق المنتخب السنغالي، فوزه الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويحسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي، ويصبح المنتخب الثاني، بعد الرأس الأخضر الذي يضمن مكانه في الدور المقبل، قبل خوض اللقاء الثالث والأخير.
وهنأ أليو سيسيه فريقه على الفوز، وقال في المؤتمر الصحفي للمباراة «أهنئ اللاعبين لأنهم قدموا مباراة كبيرة، واتبعوا تعليماتي، وكل النصائح التي قدمتها لهم».
وشدد المدرب الفائز باللقب القاري رفقة السنغال، على ضرورة التركيز على بقية المشوار، بدءاً من اللقاء الثالث في دور المجموعات أمام غينيا، وذلك رغم التأهل إلى الدور المقبل. وأضاف: «تبقى المباراة أمام غينيا مهمة أيضاً، يجب أن نبقى مركزين، خضنا مباراتين حتى الآن، ويتبقى 5 مباريات، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود».
ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الأفريقي «الكاف» عن سيسيه قوله «عندما نحمل ألوان المنتخب الوطني نكون متحمسين، ونفكر في السنغاليين الموجودين عبر العالم كله».

كأس أمم أفريقيا
كوت ديفوار
السنغال
الكاميرون
أليو سيسيه
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