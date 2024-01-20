إنزاجي يطالب بالمزيد من «تحسين الأداء»



الرياض (د ب أ)



شدّد الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، بعد تأهل فريقه إلى نهائي السوبر الإيطالي، بفوزه على لاتسيو، في المباراة التي أقيمت بالرياض، على ضرورة الاستمرار في تحسين الأداء، لا سيما مع قوةِ المنافساتِ التي يخوضها الفريق، مؤكداً أن التنظيم في خطوط لاتسيو، صعّب مهمة تسجيل المزيد من الأهداف، وأن مؤازرة المشجعين، أعطت الفريق وهجاً أكبر.

وتأهل إنتر ميلان إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على لاتسيو 3-صفر ضمن منافسات الدور قبل النهائي من البطولة المقامة في السعودية.

وأضاف إنزاجي: كل مباراةٍ لها أهميتها الخاصة، وأنا أركز دائماً على أداء فريقي، مستويات الفريق القوية خلال الفترة الماضية، كان نتاجها تحقيق عددٍ من الألقاب، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ويجب أن نواصل على هذا المنوال في المباراة النهائية أمام نابولي، والتي ستكون صعبة، إذ يملك المنافس لاعبين متميزين، ومدرباً وطريقة لعبٍ جديدة.

من جانبه، أكد الإيطالي ماتيو دارميان لاعب إنتر ميلان، أن فريقه يعمل جاهداً من أجل الحفاظ على لقبه، وذلك من خلال الفوز في المباراة النهائية أمام نابولي، مشيراً إلى أحقية الإنتر في الحصول على بطاقة التأهل إلى النهائي، بسبب ما قدمه من أداءٍ، وسيطرته على مجريات اللقاء.

على الطرف الآخر، أبدى الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو، استياءه من المستوى الذي ظهر به فريقه في مباراة إنتر، قائلاً إن قوة الخصم، ليست مبرراً لعدم تقديم الأداء المطلوب.

وأعرب عن أمله في الوقت ذاته أن تكون هذه التجارب السلبية، طريقاً للتعلم، وتفعيل النواحي الذهنية والتكتيكية بشكلٍ أفضل للمنظومة كافّة.