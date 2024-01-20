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الرياضة

مباراتان في افتتاح «دولية الإمارات» للبولو

مباراتان في افتتاح «دولية الإمارات» للبولو
20 يناير 2024 11:00

 
غنتوت (الاتحاد)

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تنطلق اليوم «النسخة 23» لبطولة الإمارات الدولية للبولو، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو، بمشاركة 6 فرق، وبمعدل هانديكاب «10-12 جول».
ويقص شريط الافتتاح «بن دري» و«أيه إم»، ويقود «بن دري»، خالد بن دري وماركوس سولاري، كين هول، وإستيبان بانيلو، فيما يقود «أيه إم» الشيخة علياء آل مكتوم، ومانويل بيريز، وبنيامين وبابلو أورجيزا.
ويلتقي في المباراة الثانية فريق «أبوظبي» بقيادة فارس اليبهوني وتوماس وباوتيستا وهوجو البرتو، مع «لامار» بقيادة ريان العجاجي، وريكاردو، وخالد العمران وخافيير جيرجورو. وتستكمل مباريات الجولة الأولى غداً، بلقاء «غنتوت» حامل اللقب مع «بهنسالي»، ويقود غنتوت ناصر الشامسي، وسانتوس، وأوسكار وسيزار كريسبو، ويضم «بهنسالي»، ريشي بهنسالي، وأرييل بونزي، توماس ايرياتي وجونزالو سانتومارينا.
وتقام المباريات، وفقاً لقواعد اتحاد البولو، من 4 أشواط لكل منها، باستثناء النهائي الذي يقام من 5 أشواط، ويخوض كل فريق 3 مباريات تأهيلية، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في الترتيب إلى نصف النهائي، حيث يلتقي الثاني مع الثالث، والأول مع الرابع، ويلعب الخامس والسادس في الترتيب على «الترضية»، وفي حال التعادل في رصيد النقاط، يتم الحسم بركلات الترجيح.

الإمارات
البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
مجلس أبوظبي الرياضي
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