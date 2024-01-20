إريكسون يدرب ليفربول 24 ساعة!



لندن (د ب أ)



فتح يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الباب أمام السويدي سفين جوران إريكسون لقضاء يوم مديراً فنياً للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن إريكسون كشف هذا الشهر أنه يتبقى أمامه عام واحد فقط، ليعيشه في أفضل الحالات، بعدما تم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس.

وخلال جولة من المقابلات التلفزيونية، أثناء الكشف عن حالته الصحية، كشف مدرب المنتخب الإنجليزي السابق عن عشقه لفريق ليفربول، وكم كان يرغب في تدريبه.

وألمح روبي فاولر، الذي لعب تحت قيادة إريكسون في المنتخب الإنجليزي، على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً)، أن هناك دعوة لقيام إريكسون بتدريب فريق أساطير ليفربول في ملعب «أنفيلد» عام 2024، ولكن المدرب الحالي لفريق ليفربول تقدم خطوة للأمام.

ونقلت عدة صحف تصريحات لكلوب، قال فيها: «لسوء الحظ أنا لا أعرفه»، وأضاف: «أنا أعرفه، ولكني لم أقابله من قبل».

وقال: «لذلك، سمعت بشأن أنباء مباراة الأساطير وأشياء مثل هذه، أنا لست مسؤولاً عن هذا، لذلك لا يمكنني قول أي شيء بشأن هذا الأمر».

وأضاف: «الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، هو إنه مرحب به للغاية للحضور إلى هنا، ويمكنه أن يجلس في مكتبي، ويقوم بعملي ليوم واحد إذا أراد هذا، لا توجد مشكلة في ذلك». وقال: «ربما وجوده على مقعد المدير الفني في المباراة أصعب قليلاً، ولكن وجوده هنا وإظهار كل شيء له، وكيف تطور هذا النادي الرائع على مدار سنوات، أعتقد أن هذا شيء سنخبره به، ويمكنه الحضور إلى هنا وقضاء بعض الساعات الممتعة هنا، أنا متأكد من هذا».