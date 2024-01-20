«سيلفر ليدي» تُحلق بلقب «كيب فيردي» في «ميدان»



عصام السيد (دبي)



حققت خيول جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي «ثنائية»، في الجولة السابعة من كرنفال سباقات دبي، الذي أقيم بمضمار ميدان، بمشاركة نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتألف الحفل من 9 أشواط، وفاقت الجوائز مليوني درهم، برعاية موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد».

وحلقت المهرة «سيلفر ليدي» لجودلفين، وبقيادة مايكل بارزلونا بلقب «النسخة 21»، من سباق كيب فيردي «للفئة الثانية»، على مسافة 1600 متر على العشب، البالغة إجمالي جوائزه 850 ألف درهم، وقطعت مسافة السباق في 1:38:57 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، عبر «ميسترياس نايت» بقيادة وليام بيوك، في الشوط السابع على مسافة 1400 متر – عشبي «هانديكاب»، وسجل ابن دارك أنجل زمناً 1:22:24 دقيقة.

وحصدت المهرة «منامة جولد» لفيكتورياس سباق كوكو بيتش ستيكس بجائزة قدرها 300 ألف درهم المخصص للمهرات على مسافة 1600 متر على الأرضية الرملية، وسجلت المهرة البالغة من العمر أربع سنوات زمناً 1:38:40 دقيقة.

وبفارق 3,5 طول تفوق «الواري» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ريتشارد مولن، على منافسيه في افتتاح الأمسية المخصصة للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، على مسافة الميل الرملي بمشاركة 16 خيلاً، وسجل 1:48:93 دقيقة.

وفاجأ «العربد» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة كونور بيسلي منافسيه في الشوط الثاني على مسافة 1200 متر – عشبي المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، ومسجلاً 1:09:94 دقيقة.

وانتزع «مستر كافو» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي «ثنائية»، جائزة الشوط الثالث «هانديكاب» لمسافة 1200 متر – رملي، متفوقاً على المرشح الأول «مجير»، ومسجلاً 1:12:14 دقيقة.

ومنح «فرانز كافكا» لحمدان سلطان السبوسي، وقيادة سيف البلوشي، الثنائية للمدرب أحمد بن حرمش، الذي فاز بالشوط الرابع لمسافة 1900 متر على لقب دبي تريد، ومسجلاً 1:55:45 دقيقة.

واستفاد «أمبيريال أمبير» لتتش جولد للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، من تعثر صاحب المقدمة «ماستر سيرجنت»، ليخطف لقب الشوط الثامن لمسافة الميل الرملي «هانديكاب»، ومسجلاً 1:38:34 دقيقة.

وكان «ماونت تمبورا» نجم ختام الأمسية في الشوط التاسع لمسافة 2000 متر – عشبي، ليؤكد تفوقه ويمنح الثنائية للمالك ناصر عسكر، والمدرب مصبح المهيري، والفارس مايكل بارزلونا، ومسجلاً 2:02:33 دقيقة.