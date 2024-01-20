«الأخضر» يطارد التأهل عبر «البوابة السهلة»



الدوحة (أ ف ب)



يبحث منتخب السعودية عن حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، من كأس آسيا لكرة القدم في قطر، عندما يلتقي قيرغيزستان «المتواضعة»، الأحد، على ملعب أحمد بن علي، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة، في حين تسعى عُمان لتعويض خسارتها الأولى، عندما تلاقي تايلاند ضمن المجموعة عينها.

واستهل «الأخضر» مشواره في البطولة، بفوز بشق الأنفس، لكنه مستحق على عُمان 2-1،

تقدّمت عُمان في الربع ساعة الأولى، بفضل ركلة جزاء سجلها صلاح اليحيائي، وظلت متقدمة حتى قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، عندما أدرك «البديل» عبد الرحمن غريب التعادل، بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة، قبل أن يمنح قائد السعودي علي البليهي فوزاً دراماتيكياً لفريقه في الوقت البدل عن ضائع.

قدّم المنتخب السعودي أداءً جيداً، خصوصاً في الشوط الثاني، بعد صدمة هدف التقدم في مرماه، وبدا واضحاً بأنه يملك عمقاً كبيراً على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لتغيير نتيجة أي مباراة.

وكانت المرة الأخيرة التي بلغ فيها المنتخب السعودي المباراة النهائية عام 2007، عندما خسر أمام العراق بهدف ليونس محمود، ثم خرج من دور المجموعات في نسخة قطر 2011، ومن الدور عينه في أستراليا عام 2015، ثم من ثمن النهائي في الإمارات 2019 بسقوطه أمام اليابان، أما لقبه الثالث والأخير فحققه عام 1996.

في المقابل، لم يقدم منتخب قيرغيزستان أي شيء في مباره الافتتاحية ضد تايلاند، وسقط أمامها 0-2، ولكن قيرغيزستان تدرك أيضاً بأنها خسرت مباراتيها الأوليين في النسخة الأخيرة في الإمارات عام 2019، قبل أن تفوز على الفلبين 3-1، في مباراتها الثالثة، وتضمن التأهل إلى الدور الثاني، حيث خسرت أمام الإمارات 2-3.

وفي المباراة الثانية، على استاد عبدالله بن خليفة، ضمن المجموعة ذاتها، تلتقي عُمان تايلاند.

أظهر المنتخب العُماني قتالية عالية في مواجهة نظيره السعودي، لكن التعب أدرك لاعبيه في الدقائق الأخيرة، ودفعوا الثمن وهو ما أشار إليه مدربه برانكو ايفانوفيتش، بقوله بعد المباراة إن الإرهاق هو أحد الأسباب الرئيسة لخسارتنا المتأخرة، مشيداً بالروح القتالية لأفراد فريقه.

وفي أربع مشاركات في النهائيات، بلغت عُمان الدور الثاني مرة واحدة في النسخة الأخيرة.