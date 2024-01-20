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«عمالقة الخليج» يكسب الشارقة في دوري الكريكيت

«عمالقة الخليج» يكسب الشارقة في دوري الكريكيت
20 يناير 2024 14:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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حقق فريق عمالقة الخليج فوزه الأول، في دوري الإمارات للكريكيت، على حساب الشارقة ووريورز، في المباراة التي جرت باستاد الشارقة الدولي للكريكيت، ليبدأ حملة الدفاع عن اللقب في الموسم الثاني للبطولة، التي تقام على كأس «موانئ دبي العالمية»، وتستمر المنافسات لمدة شهر في أبوظبي ودبي والشارقة، بمشاركة 6 فرق محترفة، تضم أشهر نجوم اللعبة على مستوى العالم، وتحظى بدعم العديد من الشركات والمؤسسات العالمية.
ويعد دوري الكريكيت الذي ينظمه مجلس الإمارات للكريكيت، برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، من البطولات ذات التصنيف «أ»، الممنوح من قبل المجلس الدولي للكريكيت. 
تشهد منافسات البطولة إقامة 34 مباراة، ويحصل الفائز بلقب الموسم الثاني من «موانئ دبي العالمية ILT20»، على جائزة مالية ضخمة بقيمة 700 ألف دولار، بجانب كأس البطولة، والميداليات الذهبية، وجوائز مالية كبيرة ومتميزة للفرق المتأهلة إلى الأدوار النهائية، وجوائز أخرى للاعبين المتميزين تُوزع عليهم في الختام، بجانب جوائز مالية يومية لأفضل لاعب في كل مباراة.
وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً للكشف عن النسخة الثانية والرعاة، وأبرز نجوم البطولة، وذلك باستاد دبي الدولي للكريكيت، وأهم نجوم البطولة، وتحدياتهم وتحضيراتهم وطموحاتهم في نسخة هذا العام.

الإمارات
الكريكيت
الشارقة
موانئ دبي العالمية
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