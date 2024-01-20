«السيتي» يتألق تحت شمس أبوظبي الدافئة

مراد المصري (أبوظبي)

نشر موقع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تقريراً حول انطلاق معسكره الشتوي في أبوظبي، وتحت عنوان «السماوي يتألق تحت الشمس»، عبر النادي عن تطلعاته أن تساهم أشعة الشمس الدافئة في منح الفريق الطاقة اللازمة لإكمال الموسم.

وفي التقرير كتب موقع النادي: «يمكن أن تكون هناك سحب زرقاء وشمس في مانشستر، ولكن هناك 30 درجة حرارة فارقاً في الطقس عن أبوظبي».

وأوضح النادي أن الفريق وصل وتدريب في المعسكر الخاص بأبوظبي وسط أجواء إيجابية للغاية، حيث ترك الفريق الطقس البارد بعد أشهر في مانشستر، وكان شعوراً جيداً الحصول على بعض من أشعة الشمس، وطقس دافئ خلال المعسكر الشتوي في أبوظبي.

على صعيد آخر، احتفل النادي بتفوقه في حفل جوائز جلوب سوكر الذي أقيم ليلة أمس الأول في دبي، وبعنوان: «مانشستر سيتي يسيطر على جوائز جلوب سوكر في دبي».

وكتب النادي عبر موقعه الرسمي: «أُقيمت النسخة الرابعة عشرة لهذا الحدث الذي تألق فيه النجوم هذا المساء في أتلانتس الرائعة بدبي، حيث أحرز فريق سيتي ست جوائز، بعدما حقق الفريق الثلاثية المحلية الموسم الماضي».

وبالمجمل حصد النادي خمس بطولات، وتصدر الفائزين معالي خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي الذي تم اختياره «أفضل رئيس نادٍ في العالم»، فيما نال النادي جائزة «أفضل نادٍ» متفوقاً على فرق مثل إنتر ميلان الإيطالي، إشبيلية الفائز بلقب الدوري الأوروبي، والذي هزمه بالذات في نهائي كأس السوبر الأوروبي، كما نال إيرلينج هالاند جائزة «أفضل لاعب في العالم»، ورودري «أفضل لاعب وسط في العالم»، وبيب جوارديولا جائزة «أفضل مدرب في العالم»، وحقق إيدرسون جائزة «أفضل حارس مرمى في العالم».