منتخب اليد يفقد «فرصة المونديال»

رضا سليم (دبي)

فقد منتخبنا الوطني لكرة اليد فرصة التأهل إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، بعد الخسارة أمام اليابان 26-29 في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، وهي الخسارة الثانية على التوالي بعد مواجهة قطر، ويلتقي منتخبنا مع إيران غداً «الأحد» في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة، لتحديد ترتيب المجموعة، حيث خسر إيران أيضاً في المباراتين، وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة على المركز الخامس، وفاز منتخبنا 29-26.

وتأهل قطر واليابان للدور نصف النهائي وحجز مقعدهما في مونديال 2025، حيث ستتأهل المنتخبات الأربع المتأهلة في للمربع فيما تأهل من المجموعة الأولى البحرين وينتظر حسم التأهل الثاني بين الكويت وكوريا الجنوبية ولكل منهما نقطتان، ويلعب منتخبنا على المراكز من الخامس إلى الثامن، طبقاً لترتيبه في المجموعة.

منتخبنا قدم مستوى متميزاً، في الشوط الأول أمام اليابان، ونجح في التقدم 16-13، إلا أن أحفاد «الساموراي» عاد في الشوط الثاني، وتقدم وخطف المباراة، وهو السيناريو الذي حدث في المباراة الأولى أمام قطر، بعدما أنهى منتخبنا الشوط الأول متقدماً 12-8، وخسر المباراة بفارق 4 أهداف.