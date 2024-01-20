180 لاعباً في «تحدي اللياقة» بالفجيرة



الفجيرة (الاتحاد)



انطلقت بطولة تحدي الفجيرة للياقة البدنية، والتي ينظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة من 44 جنسية.

حضر الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد افتتاح المنافسات، وتقدم بالشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة، للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود لإقامة البطولة في نسختها الثانية، مؤكداً أن الفجيرة أصبحت إحدى الوجهات المتميزة، في تنظيم بطولات اللياقة البدنية، وممارستها في الجانبين التدريبي والتنافسي، وبما يسهم أن تكون محطة مهمة في رياضة اللياقة البدنية الإماراتية.

وأوضح الشرقي أن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، حريص على ابتكار الأفكار الجديدة، وبما يسهم بتطوير مسابقاته، ويأتي في واجهتها اللياقة البدنية، حيث يسعى لاستثمار البنية التحتية المتميزة في الفجيرة والبيئة الجغرافية الخلابة التي تتمتع بها.

وأكد الشرقي أن لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد، تعمل على نشر ثقافة ممارسة اللعبة، وتنظيم بطولات في مختلف إمارات الدولة بشكل متزايد، وتحديداً اللياقة البدنية لأهميتها في تحقيق الاستدامة الرياضية المجتمعية.