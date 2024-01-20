بن رحمة «البيع» وليس «الإعارة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، النقاب عن أن أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حاول الحصول على خدمات النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة «28عاماً» مهاجم وستهام الإنجليزي، على سبيل الإعارة في «الميركاتو الشتوي»، غير أن طلبه قُوبل بالرفض من جانب «الهامرز».

وقالت الشبكة إن مارسيليا كان على استعداد أن يحوّل الإعارة إلى شراء نهائي بعد ذلك، ولكن وستهام أراد أن يكون البيع نهائياً مباشرة، من دون إعارة، وأضافت الشبكة أن النادي الفرنسي لم يقدم عرضاً ثانياً حتى الآن.

وفي المقابل، ذكرت صحيفة ستاندرد، أن ديفيد مويز المدير الفني لوستهام أكد عرض مارسيليا لاستعارة بن رحمة، مشيراً إلى أن النادي لم يوافق على الإعارة، وقال: «مطالبون ببيع بعض اللاعبين بصفة نهائية، حتى يمكننا أن نضم آخرين، ولهذا نميل للبيع أكثر من الإعارة.

بدأ سعيد بن رحمة، المولود في 10 أغسطس 1995، مسيرته الاحترافية في نيس «2013-2018»، تخللتها 3 إعارات إلى أنجيه وأجاكسيو وشاتوروا، قبل أن يشد الرحال إلى برينتفورد «2018-2021» الذي أعاره إلى وستهام موسم 2020-2021، ثم انتقل بصفة نهائية إلى «الهامرز» في «صيف 2021».

وانضم بن رحمة إلى منتخب الجزائر في 2015، ولكن تم استبعاده من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، بقرار من جمال بلماضي المدير الفني، على خلفية مشكلة وقعت بينهما خلال مباراة الجزائر الودية أمام مصر في 16 أكتوبر الماضي، حيث رفض بن رحمة مصافحة المدرب عند استبداله، في لقطة أثارت الكثير من التعليقات على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.