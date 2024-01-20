داوود الهاجري: أدعم استمرار «مجلس الطاولة» لدورة جديدة

معتصم عبدالله (دبي)

أكد المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، دعمه استمرار أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورة انتخابية جديدة بنهاية الدورة الحالية، والمقررة عقب نهاية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.

وقال الهاجري في تصريحات صحفية بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة الاتحاد: «سأذهب على رأي زملائي في مجلس الإدارة، وأعتقد أن المجلس الحالي تميز في الأداء بشكل عام، ونجح في تأهيل لاعبين مميزين شاركوا بشكل قوي في المنافسات الدولية والقارية».

وأضاف: «أرى أن استمرار مجلس الإدارة الحالي لدورة انتخابية جديد سيشكل إضافة، وأنا مع استمرار جميع الأعضاء الحاليين، ولكن يبقى الوقت مبكراً قبل الإعلان الرسمي عن الترشح».

جاء ذلك، على هامش حفل «تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2022 من أبطال الطاولة»، والذي نظمه اتحاد اللعبة مساء الجمعة بفندق شيراتون الخور بدبي، شمل 7 من لاعبي المنتخبات الوطنية المتوجين بـ 17 ميدالية ملونة في بطولات الاتحاد الدولي، واتحاد غرب آسيا.

وجرت مراسم تكريم أصحاب الإنجازات، بحضور المهندس داود الهاجري رئيس الاتحاد، وإبراهيم العسم نائب الرئيس، وحسن الزرعوني الأمين العام، وأحمد البحر الأمين العام المساعد، والمدربين شاو لي، وإسلام مطاوع، والإداريين خالد صقر، وأحمد الحمادي، ومحسن الدمرداش المدير الفني للاتحاد، بجانب عائلات الأبطال الشباب.

وضمت قائمة أصحاب الإنجازات المكرمين من اتحاد الطاولة، يوسف أحمد الحواي لاعب المنتخب ونادي النصر المتوج بخمس ميداليات ملونة، أبزرها فضية بطولة تونس الدولية، وعلي أحمد الحواي «النصر»، محمد سعيد حميد «الشارقة»، راشد سعيد هلال «الوصل»، عبدالله أحمد الحواي «النصر»، منصور عبدالله عبدالكريم «الشارقة»، أحمد سعيد حميد «الشارقة».

وهنأ المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد الطاولة، الأبطال المتوجين من لاعبي المنتخبات الوطنية، مؤكداً استمرار الاتحاد في تكريم المميزين وأصحاب الإنجازات في كل الأعوام، وقال: «نخطط قريباً لتكريم جديد لأبطال وأصحاب الإنجازات لعام 2023، تقديراً للنتائج الجيدة على الصعيد القاري، والتي تشهد منافسة قوية على صعيد كل الفئات».

ورفض رئيس اتحاد الطاولة التعليق على خطوة الهيئة العامة للرياضية في اقتصار التكريم في الحفل الأخير لأصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2022، على الإنجازات العالمية فقط، واستبعاد المتوجين في المشاركات الآسيوية والعربية والخليجية، وأوضح: «ليس لدي علم عن ظروف الهيئة، ولكننا كاتحاد ارتأينا أن من الضروري تكريم لاعبي الطاولة ممن حققوا إنجازات حتى في حال تم تكريمهم من الهيئة».

وشدد الهاجري، على أهمية استمرار الوجود الإيجابي لأبطال كرة الطاولة في المشاركات الدولية، وأوضح: «ركزنا بشكل كبير على إقامة معسكرات خارجية مستمرة للاعبي المنتخبات الوطنية، بجانب المشاركات المستمرة في البطولات الدولية والقارية كونها الطريقة الأمثل لصقل مهارات اللاعبين من خلال التنافس القوي».

وأضاف: «التميز في المشاركات الدولية هدف معلن، والاحتكاك مع نخبة لاعبي العالم من خلال المشاركة في أكثر من 5 بطولات دولية سنوياً، بخلاف استضافة بطولات أخرى، محلياً، ساعدنا في تطوير جيل مميز في المشاركات الدولية، وأضحى لدينا اسم قوي على صعيد المنافسة في غرب آسيا، وعلى الصعيد القاري بشكل عام».