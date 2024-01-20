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الرياضة

44 لاعباً في بطولة الإمارات للريشة

44 لاعباً في بطولة الإمارات للريشة
20 يناير 2024 17:00

دبي (الاتحاد) 
تنطلق غداً «الأحد»، بطولة الإمارات للذكور للريشة الطائرة لثلاث فئات عمرية مختلفة تشمل تحت 11 عاماً، وتحت 13 عاماً وتحت 15 عاماً، وينظمها اتحاد الريشة الطائرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وتستضيفها أكاديمية إكسترا الرياضية في الشارقة بمشاركة 44 لاعباً من 4 أندية هي النصر، وأبوظبي لألعاب المضرب، وأكاديمية إكسترا الرياضية، واتحاد كلباء.
وتعد بطولة الذكور الثانية ضمن روزنامة اتحاد الريشة الطائرة، بعدما افتتح الموسم الجديد فعالياته ببطولة الإناث الأسبوع الماضي، والتي حققت نجاحاً كبيراً.
وأكد ناصر المري الأمين العام الاتحاد أن بطولة الدولة للذكور تعكس الاهتمام بفئات المراحل السنية مستقبل اللعبة، موضحاً أن موسم الريشة الطائرة يتضمن المزيد من البطولات والفعاليات المتنوعة في الفترة المقبلة، منها بطولة الذكور والإناث للفئات العمرية الصغيرة في مايو وسبتمبر وأكتوبر 2024، وبطولات متنوعة للكبار وفئة تحت 17 عاماً، منها بطولة الدولة الأولى للشباب تحت 17 عاماً، والعموم 2 و 3 مارس المقبل، وبطولة الإمارات الثانية للشباب تحت 17 عاماً، والعموم 25 و26 مايو 2024، وبطولة الإمارات الثالثة للشباب تحت 17 عاماً، والعموم 14 و15 سبتمبر 2024، وبطولة الإمارات الرابعة للشباب تحت 17 عاماً، والعموم 16 و17 نوفمبر 2024.

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