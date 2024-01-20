«الأبيض» يركز على «خطة التصحيح» لحسم التأهل

معتز الشامي (دبي)



بدأ الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، بقيادة البرتغالي باولو بينتو، خطة التصحيح التكتيكي والفني، في أداء «الأبيض» خلال التدريبات اليومية بالدوحة، وذلك بعدما أغلق ملف مباراة فلسطين، وكثف التحضيرات لمواجهة إيران يوم الثلاثاء، والتي تعد «الفرصة الأخيرة» لاستعادة الثقة والهيبة، والمضي بعيداً في النهائيات، وحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني «دور الـ 16».

ووقع «الأبيض» في أخطاء تكتيكية فردية، كلفته إضاعة نقطتين في المتناول أمام فلسطين، بعدما تعادل معه 1-1، بعد طرد المدافع خليفة الحمادي، وارتكاب بدر ناصر لخطأ أسفر عن هز شباك مرمى خالد عيسى بـ «النيران الصديقة».

وعمد الجهاز الفني على تكثيف الاهتمام بالبُعد النفسي، والعمل على رفع معنويات جميع اللاعبين، خصوصاً أن فرصة التأهل إلى دور الـ 16 كبيرة وسانحة، والبطولات الكبيرة مثل كأس آسيا تحتاج إلى اللاعبين في قمة التركيز، ويتمتعون بأعلى درجات الثقة والقدرة على تحدي الظروف الصعبة.

ويقوم الجهاز الإداري بدور كبير في تهيئة اللاعبين، مع وجود عدد من النجوم السابقين «ضيوف» البطولة، مثل عدنان الطلياني، بالإضافة إلى دور ياسر سالم مدير المنتخب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خاصة عبيد سالم الشامسي نائب رئيس الاتحاد، وعبد المحسن الدوسري، عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، ويتكاتف الجميع خلف «الأبيض» للشد من أزره، ورفع معنوياته بالصورة الأمثل، خصوصاً أنه يملك 4 نقاط، بعد مباراتين في المجموعة، يحتل بها الوصافة، ويلعب على «فرصتين» أمام إيران للتأهل رسمياً إلى دور الـ 16، سواء الفوز أو التعادل.

وحسم إيران التأهل، بعد الفوز بـ «شق الأنفس» أمام هونج كونج بهدف، وهو ما يمنح منتخبنا ثقة كبيرة في النفس، تحتاج إلى استغلالها بالصورة الأمثل في مواجهة إيران يوم الثلاثاء، وهو ما يضع رفع المعنويات والاهتمام بالجانب النفسي والتأهيلي، على رأس الأولويات، لدى الجهازين الفني والإداري.

ويؤدي «الأبيض» تدريبه الأساسي، مساء الأحد، ويشهد المران على خطط جديدة، نظراً لاختلاف قوة ومستوى المنافس، ويلجأ خلاله المدرب إلى بعض التغييرات التكتيكية، مع عودة خالد الهاشمي إلى «قلب الدفاع» وارتفاع احتمالات الدفع باللاعب يحيى الغساني وعلي صالح «أساسيين»، وتابع بينتو مباراة إيران في الملعب، للوقوف على قدرات المنافس عن قرب، واختيار التشكيل الأنسب لمواجهته.



وطالب بينتو لاعبي «الأبيض» خلال المحاضرة الفنية، بضرورة الانضباط التكتيكي، وعدم ارتكاب أخطاء فردية أمام إيران، كما يتوقع أن يجري الجهاز الفني بعض التغييرات في أداء «الأبيض» للسيطرة على وسط الملعب تحديداً.

من جانب آخر، حصل خالد عيسى حارس منتخبنا على أعلى تقييم من اللجنة الفنية لكأس آسيا، بصفته أفضل حارس في الجولة الثانية، ليصبح ضمن أفضل 3 حراس مرشحين للحصول على أعلى تقييم بمرحلة المجموعات، أملاً في سير «الأبيض» بعيداً، ليدخل ضمن الترشيحات على لقب أفضل حارس في كأس آسيا، وذلك يستدعي ضرورة وصول منتخبنا إلى نصف النهائي على الأقل.

وأدلى خالد عيسى بتصريحات للحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أكد خلالها أن منتخبنا قدم أداءً متميزاً، رغم النقص العددي في صفوفه خلال مباراة فلسطين، والتي شهدت خوض المنتخب ما يقرب من الساعة بـ 10 لاعبين، بعد طرد خليفة الحمادي في الدقيقة 37.

وأضاف: «قدمنا مستويات متميزة على أرضية الملعب، وبعد الطرد سيطر فلسطين على مجريات اللقاء، وأظهر مستوى مغايراً، مقارنة بأدائه خلال الجولة الأولى».

وقال: «نعتذر لجماهير الإمارات على عدم الانتصار، ونعدهم بتعويض ذلك خلال المباراة المقبلة أمام إيران، ولكن لابد من الإشارة إلى الروح القتالية التي ظهر عليها المنتخب، وهي من النقاط الإيجابية في اللقاء الذي شهد ظروفاً صعبة بسبب حالة الطرد، والأحداث التي جرت في اللقاء منحتنا دفعة معنوية كبيرة، ويجب علينا التعامل مع أي ظرف قد نواجهه والاستعداد التام لمثل هذه التحديات، حيث إننا نملك جهازاً فنياً عالي المستوى، بالإضافة إلى مدرب يهتم بكافة «التفاصيل الصغيرة»، وبالطبع سيتم إنجاز التدابير اللازمة لمواجهة إيران، الأجواء داخل الفريق مثالية، وجميع اللاعبين لديهم العزم على التمثيل المشرف لمنتخب الوطن».

من جانبه، أكد محسن مصبح حارس منتخبنا الوطني السابق في «مونديال 90»، أن «الأبيض» قدم مستوى مقبولاً بالبطولة، في ظل صعوبة الظروف التي مرت عليه، خاصة أمام فلسطين، من حيث النقص العددي وقلة خبرة بعض الوجوه الشابة في تشكيلة المنتخب. وأشاد مصبح بالمستوى الذي ظهر عليه خالد عيسى، ونجاحه في إنقاذ شباك «الأبيض»، والخروج بنقطة أمام فلسطين، رغم النقص في الصفوف.

ولفت إلى أن المنتخب قادر على التصحيح والتعافي، وحسم بطاقة التأهل أمام إيران، وقال: «يجب التعامل بهدوء مع البطولة، ولدينا منتخب يضم عناصر شابة كثيرة، كما أن البطولة لا تزال في البداية، ومن الطبيعي التعثر في بعض المباريات، ولكن الأهم هو التعافي سريعاً والتعلم من الأخطاء، والسعي لتقديم الأفضل دائماً، كما أن فرصة التأهل كبيرة، وتحتاج إلى لاعبين يملكون الروح القتالية العالية».