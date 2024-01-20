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الرياضة

«بداية خجولة» لسواريز مع إنتر ميامي!

«بداية خجولة» لسواريز مع إنتر ميامي!
20 يناير 2024 16:44

 
سان سلفادور (أ ف ب)

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حقّق المهاجم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز بداية متواضعة مع ناديه الجديد إنتر ميامي الأميركي، إلى جانب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال تعادل سلبي ودي ضد منتخب السلفادور، في إطار الجولة التحضيرية للموسم الجديد.
ولعب سواريز الذي انضم إلى إنتر ميامي الشهر الماضي، قادماً من جريميو البرازيلي، إلى جانب صديقه في المباراة التي أقيمت على ملعب كوسكاتلان في سان سالفادور.
لكن المهاجم البالغ 36 عاماً لم يكن على سجيته في مباراته الأولى مع فريق ولاية فلوريدا.
واستُبدل سواريز، ميسي ولاعبا برشلونة السابقان الإسبانيان سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بين الشوطين.
وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، قريباً من افتتاح التسجيل في الدقيقة 36، بعد تمريرة «مقشرة» من بوسكيتس، لكن الحارس ماريو مارتينيز حرمه هزّ الشباك.
وكانت السلفادور قريبة من اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 83، بيد أن رأسية ستيفن فاسكيس ارتدت من العارضة.
واستهل إنتر ميامي سلسلة مباريات تحضيرية لموسمه الجديد، حيث سيلاقي أف سي دالاس الاثنين، ثم يسافر إلى السعودية لمواجهة الهلال في 29 الجاري.
كما يلعب مع النصر السعودي في 1 فبراير، حيث يتوقع أن يواجه ميسي غريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.
يلعب بعدها مع هونج كونج في 4 فبراير، ثم فيسيل كوبي الياباني، بعدها بثلاثة أيام، فيما يخوض آخر مبارياته التحضيرية في الولايات المتحدة أمام نيويلز أولد بويز الأرجنتيني في الخامس عشر منه.

إنتر ميامي
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كريستيانو رونالدو
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