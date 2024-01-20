مانشيني يحذر لاعبي السعودية من «الصدمة»!

الدوحة (أ ف ب)



حذّر الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، لاعبي فريقه من الوقوع ضحية لصدمة جديدة، على غرار ما حصل لليابان في مواجهة العراق، وذلك عندما يواجه قيرغيزستان «الأحد»، ضمن منافسات المجموعة السادسة لكأس آسيا في قطر.

وتعرضت اليابان المرشحة بقوة لإحراز لقبها الخامس، وتعزيز رقمها القياسي، لصدمة قوية بسقوطها أمام العراق 1-2.

وكانت السعودية كافحت لقلب تخلفها 0-1 أمام عُمان لتخرج فائزة 2-1 بعد تسجيلها في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ويحتل فريق مانشيني المركز الـ 56 في التصنيف العالمي، ويعتبر من بين المرشحين لإحراز اللقب.

في المقابل، تحتل قيرغيزستان المركز الـ 98، وخسرت 2-0 أمام تايلاند في مستهل مشوارها في البطولة القارية.

واعتبر مانشيني في المؤتمر الصحفي أن خسارة اليابان، يجب أن تكون بمثابة تحذير، وقال: «قيرغيزستان فريق جيد للغاية، أنتم تعلمون ما حدث بالأمس مع اليابان ضد العراق، لم يعتقد أحد أن العراق قادر على الفوز على اليابان».

وأضاف: «إذا كنت تريد الفوز، فأنت بحاجة إلى الحفاظ على تركيز جيد، ما فعلناه في المباراة الأولى أصبح من الماضي، هذه المباراة ستكون صعبة للغاية».

وتولى مانشيني «59 عاماً» الذي قاد إيطاليا إلى المجد الأوروبي صيف 2021، الإشراف على المنتخب السعودي في أغسطس من العام الماضي.

فاز في ثلاث مباريات وخسر مثلها وتعادل في واحدة في مبارياته السبع حتى الآن، وحذر من أن الأمر يستغرق المزيد من الوقت لترك بصمته على فريقه، وقال: «أنت بحاجة إلى الوقت، ومع المنتخب الوطني في بعض الأحيان لا يكون لديك الكثير من الوقت لإدارة الفريق، وتحتاج إلى مزيد من الوقت، ونحن هنا ونريد أن نحاول (الفوز باللقب)، لكن الأمر ليس سهلاً».