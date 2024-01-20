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«أبيض الشباب» يواجه لبنان ودياً

«أبيض الشباب» يواجه لبنان ودياً
20 يناير 2024 17:08

 
الفجيرة (الاتحاد)

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يلتقي منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة، في الساعة السادسة والربع مساء الأحد مع لبنان، في المباراة الودية الأولى، على استاد نادي الفجيرة.
وتأتي المباراة ضمن برنامج معسكر «أبيض الشباب» الذي انطلق 14 يناير الحالي، ويختتم يوم الأربعاء المقبل، وكذلك حرص الجهاز الفني للمنتخب على الاستمرار في تجربة اللاعبين الذين انضموا إلى صفوفه، خلال المعسكر الحالي والمعسكرات السابقة، في إطار استعداداته للمشاركة في التصفيات الآسيوية 2024.
واختتم منتخبنا تحضيراته للمباراة، بأداء حصة تدريبية على ملعب خورفكان، تحت قيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن، وبمشاركة جميع اللاعبين، وهم، حمدان باسويدان، سيف بن خائف، علي عبدالله الصفار، محمد المنصوري، محمد البناي «شباب الأهلي»، راشد المزروعي، سيف الفارسي، أحمد العبيدلي «الوصل»، سعيد عامر، سيف الكعبي، فهد جاسم «الشارقة»، سهيل البلوشي، عامر أحمد الفارسي، عبدالله بن عقيل، عيد الحمادي، محمد الزعابي «العين»، عبيد سالم بوسماح، عيسى عبدالله «النصر»، نهيان الهلالي، يوسف المرزوقي، حمد حسين المنهالي «الجزيرة».

الإمارات
منتخب الشباب
لبنان
الفجيرة
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