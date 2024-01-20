«زلزال» في «أستراليا المفتوحة»!



ملبورن (أ ف ب)



توقفت سلسلة من 18 انتصاراً متتالياً للبولندية إيجا شفيونيتك، المصنفة أولى عالمياً، عندما مُنيت بخسارة صادمة وأشبه بالزلزال أمام التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 3-6 و6-3 و6-4، في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة التنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، فيما تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز الثاني عالمياً بسهولة أمام صيني يافع.

وكانت حاملة أربعة ألقاب كبرى في طريقها إلى دور الـ 16 بعد إحرازها أول مجموعة، لكن ابنة التاسعة عشرة المصنفة 50 عالمياً، قلبت تخلفها، وحققت فوزاً هو الأبرز في مسيرتها اليافعة.

قالت نوسكوفا التي حسمت المباراة في ساعتين و20 دقيقة: «لا أجد الكلمات، عرفت أنها ستكون مباراة رائعة، لكن لم أتوقع أن تنتهي بهذا الشكل، وأنا سعيدة للتأهل».

وتلاقي نوسكوفا التي تخوض بطولة أستراليا للمرة الأولى، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (23) أو السويسرية فيكتوريا جولوبيتش (85) في الدور المقبل.

شفيونتيك التي حققت عودة لافتة في الدور الثاني أمام الأميركية دانييل كولينز، وصيفة البطولة السابقة، كسرت إرسال خصمتها في الشوط السادس، وحسمت المجموعة الأولى في 43 دقيقة.

لكن اللاعبتين واجهتا صعوبة على إرسالهما في مجموعة ثانية محتدمة، وصولاً إلى الشوط السادس عندما تقدمت نوسكوفا 5-3 بكسر ارسال نظيف ثم حسمها المجموعة.

رضخت شفيونتيك في الشوط الثالث من المجموعة الحاسمة، ما وضعها في مأزق جدي، لكنها استعادت أنفاسها بعد حديث مع مدربيها بجانب الملعب.

واجهت الضغط مجدداً على إرسالها، لكنها أنقذت كرة وتقدمت 3-2، لكنها كانت عودة موقتة ومنحت كسر إرسال جديداً لنوسكوفا التي كانت أفضل في الوقت الحاسم.

وهذا أبكر خروج لشفيونتيك في البطولات الكبرى، منذ سقوطها في ويمبلدون 2022.

وانضمت شفيونتيك (22 عاماً) إلى الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (3) والأميركية جيسيكا بيجولا (5) اللتين ودعتا في الدور الثاني، ولا تزال ثلاث لاعبات فقط من العشر الأوليات ضمن دائرة المنافسة، في نهاية الأسبوع الأوّل.

تبقى أفضل نتيجة لها في أستراليا وصولها إلى نصف النهائي عام 2022، وهذه أول خسارة لها منذ خروجها من ربع نهائي دورة طوكيو في 29 سبتمبر على يد الروسية فيرونيكا كودرميتوفا.

ولدى الرجال، وجّه الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، المصنف ثانياً عالمياً، إنذاراً شديد اللهجة لخصومه بعد تغلّبه بسهولة على الصيني اليافع شانج جونتشنج 6-1 و6-1 و1-0 ثم بالانسحاب.

وبعد يوم من عودة الصربي نوفاك ديكوفيتش، الأول عالمياً، إلى مستوياته، بقي ألكاراز 66 دقيقة فقط في الملعب.

وكانت المرة الأولى التي يخوض ألكاراز (20 عاماً) مباراة في دورات المحترفين ضد لاعب أصغر منه سناً، عندما اضطر ابن الثامنة عشرة للانسحاب بسبب الإصابة.

ودخل شانج المباراة على ملعب رود ليفر أرينا واضعاً ضمادات على فخذه الأيمن، وتلقى علاجاً خلال المجموعة الثانية.

ولم يواجه ألكاراز أي فرصة لكسر إرساله، ليلاقي في دور الـ 16 الصربي ميومير كيتسمانوفيتش الذي أنقذ كرتين حاسمتين قبل الفوز على الأميركي تومي بول الذي بلغ نصف نهائي العام الماضي 6-4,3-6,2-6,7-6 و6-0.

قال ألكاراز الذي غاب عن النسخة الماضية بسبب الإصابة، إن طريقة الفوز «لا يرغب أحد بها» بعد إصابة شانج.

أضاف اللاعب الذي بلغ الدور الرابع في أستراليا للمرة الأولى في مسيرته القصيرة: «غبت عن بطولة الموسم الماضي، شاهدت المباريات من البيت من على الأريكة، هذه أوّل مرة أبلغ الأسبوع الثاني في أستراليا. الشعور مميّز».

ويملك ابن مورسيا لقبين كبيرين في رصيده (فلاشينج ميدوز 2022 وويمبلدون 2023).

على غراره، شق الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثاً، طريقه بفوزه السابع توالياً على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-3,6-4 و6-3، رغم شعوره بالخمول.

يلاقي البرتغالي نونو بورجيش (69) الذي فاجأ البلغاري جريجور ديمتروف الثالث عشر بأربع مجموعات.

كانت مواجهة مختلفة عن الأخيرة التي أنهاها الساعة الثالثة وأربعين دقيقاً فجراً أمام الفنلندي إميل روسوفووري بخمس مجموعات في الدور الثاني.

أقرّ الروسي أن المباريات المتأخرة لعبت دورها السلبي، قائلاً إنه لم يخلد إلى النوم قبل الساعة السابعة صباحاً: «لم يكن الأمر سهلاً، لا أشعر بالنضارة أو بنسبة 100%».

تابع مدفيديف الذي خسر نهائي 2021 أمام ديوكوفيتش ثم الإسباني رافايل نادال، بعدها بعام: «كانت مباراة صعبة، خصوصاً بعد مواجهتي الأخيرة».

شرح: «كان الجري صعباً بالنسبة لي، لذا حاولت إرسال كرات صعبة له كي لا أركض».

وخرج النرويجي كاسبر رود الحادي عشر أمام البريطاني كاميرون نوري التاسع عشر بأربع مجموعات، فيما تأهل البولندي هوبرت هوركاتش التاسع على حساب الفرنسي أوجو أومبير الحادي والعشرين بأربع مجموعات أيضاً.