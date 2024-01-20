خيول منصور بن زايد تتألق في «جبل علي»

عصام السيد (دبي)

حصدت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المراكز الثلاثة الأولى، في الشوط الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز، في حفل الأمسية السابعة لمضمار جبل علي، والذي بلغ إجمالي جوائزه المالية 550 ألف درهم.

وجاء انتصار «جنان» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بفارق 7 أطوال عن رفيق إسطبله «رشاد الوثبة»، فيما جاء ثالثاً رفيقهما «مخلص»، وسجل البطل زمناً قدره 1:21:82 دقيقة.

ولم يتأخر «ترجمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة توم ماركواند، في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، بفارق 7.25 طول في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، على لقب طموح زايد برعاية مركز محمد بن راشد للفضاء، وسجل البطل 1:12:34 دقيقة.

وخطف «شنغهاي سيتي» لنقابة بورسلي، بإشراف راشد بورسلي، وقيادة عمر إسحق سالاس، جائزة الشوط الثاني (هانديكاب) على مسافة 1200 متر، برعاية الشعفار للاستثمار، وسجل البطل زمناً قدره 1:12:97 دقيقة.

وأظهر «راوي» لمالكه آر آر آر للسباقات، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أوسكار شافيز، سرعة كبيرة في المرتفع ليحصد جائزة الشوط الرابع على لقب تحضيري جبل علي سبرينت (شروط) لمسافة 1000 متر، برعاية طيران الإمارات، وسجل البطل زمناً قدره 59:12 ثانية.

وانتزع «سوينج فوت» لرباح للسباقات، بإشراف سايمون وأد كريسفورد، وقيادة الفارس الهولندي ادري دو فريز، لقب الشوط الخامس في تحضيري جبل علي مايل (شروط) برعاية شادويل، وسجل البطل زمناً قدره 1:37:99 دقيقة.

وتفوق «أيه ال إنتراوفيرتيدو» لنادي جلف للسباق، بإشراف فوزي ناس، وقيادة أدري دو فريز «ثنائية»، على منافسيه بعد عرض رائع في فنون الانقضاض من الخلف في الشوط السادس لمسافة الميل، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، ومسجلاً 1:39:65 دقيقة.

وبعد تنافس حبس أنفاس الجمهور خطف الجواد «كوزميك ديزرت» لحمدان سلطان السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة سيف البلوشي، جائزة الشوط السابع والأخير (هانديكاب) لمسافة 1950 متراً، برعاية روميو انتيريورس، وسجل البطل 1:59:76 دقيقة.