الشباب السعودي يتفق مع مورينيو



الرياض (د ب أ)



أكد مصادر مطلعة في نادي الشباب السعودي، اليوم «السبت»، أن النادي توصل إلى اتفاق رسمي مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق.

ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية اليوم السبت عن مصدر رسمي، لم تكشف عن هويته، قوله «إن الشباب أرسل موافقة مورينيو إلى لجنة الاستقطاب، وينتظر الضوء الأخضر خلال الأسبوع الجاري، من أجل اتخاذ القرار النهائي، قبل انطلاق معسكره الشتوي في أبوظبي.

وأصبح مورينيو، قاب قوسين أو أدنى، من التدريب في الدوري السعودي، بعد أيام قليلة من إقالته من تدريب روما الإيطالي.

وربطت تقارير صحفية بين أسطورة التدريب مورينيو، والشباب السعودي، بعدما قالت، إن لجنة الاستقطابات في الدوري السعودي، منحت الضوء الأخضر للتعاقد مع مورينيو. وبحسب ما ذكرته الصحف المحلية، فإن اجتماعاً عبر منصة «زووم» استمر لنحو ساعة، جمع بين المدير الرياضي في الشباب السعودي، دومينكو تيتي، مع جوزيه مورينيو، يوم الخميس الماضي، انتهى على اتفاق شفهي لتدريب الفريق.

وخلال الموسم الحالي، تولى تدريب فريق الشباب السعودي، كلاً من الهولندي مارسيل كايزر، وخلفه المدرب الأرجنتيني خوان بروان، ثم الكرواتي إيجور بيسكان، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.

ويخوض نادي الشباب معسكراً خارجياً في مدينة أبوظبي، خلال فترة التوقف الحالية، بسبب مشاركة منتخب السعودية في بطولة كأس آسيا، المقامة في قطر، والتي تستمر حتى منتصف فبراير المقبل، وفقاً لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس». ويحتل فريق الشباب المركز الـ 11 في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة.

من ناحية أخرى، توصل الشباب لاتفاق مع المهاجم الإيطالي بوليتانو ووكيل أعماله، ويتوقف الأمر على قبول ناديه نابولي.

وتنتظر إدارة الشباب الانتهاء من الإجراءات الشكلية لضم البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس الاتحاد، بعد موافقة ناديه على إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.