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الرياضة

«خطأ» يحرم الأردن من الفوز على كوريا

«خطأ» يحرم الأردن من الفوز على كوريا
20 يناير 2024 18:02

 
الدوحة (د ب أ)

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تعادل المنتخب الأردني مع كوريا الجنوبية 2-2، خلال المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر. وكان المنتخب الكوري الجنوبي هو البادئ بالتسجيل عن طريق هيونج مين سون في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، ولكن الأردن تمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل بارك يونج وو، لاعب كوريا، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل يزن النعيمات الهدف الثاني للمنتخب الأردني.
وحاول المنتخب الكوري الجنوبي في الشوط الثاني تسجيل هدف التعادل، حتى تمكن من تسجيله في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق يزن العرب، لاعب المنتخب الأردني، الذي سجله بالخطأ في مرماه.
ورفع المنتخب الأردني رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام المنتخب الكوري الجنوبي الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط.
وكان الأردن تغلب على ماليزيا برباعية نظيفة في الجولة الأولى، فيما تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على البحرين 3-1 في الجولة الأولى.

كأس آسيا
الأردن
كوريا الجنوبية
قطر
ماليزيا
البحرين
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