الأحد 21 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المنتخب يخوض «الاختبار الثاني» بمواجهة أهلي طرابلس

المنتخب يخوض «الاختبار الثاني» بمواجهة أهلي طرابلس
21 يناير 2024 01:08

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يركز على «خطة التصحيح» لحسم التأهل
النصر يقسو على الحكمة في «دولية دبي» للسلة

يخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة، اليوم، «الاختبار الثاني» في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بمواجهة أهلي طرابلس المدجج بلاعبي منتخب ليبيا، المتوج بفضية البطولة العربية الأخيرة بالقاهرة.
وشهد اليوم الأول من البطولة في نسختها رقم 33، العديد من اللقطات الجميلة، التي أثرت الانطلاقة الرائعة، بداية من الحضور الجماهيري الكبير الذي فاق 5 آلاف متفرج في مدرجات صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتكريم النجوم القدامى الذين أثروا مسيرة السلة، والمفاجأة المدوية التي حققها «العميد النصراوي» بالفوز على الحكمة اللبناني صاحب التاريخ القاري والمحلي اللبناني الكبير، وأيضاً تفوق أهلي طرابلس الليبي على بيروت اللبناني.
في مباراة منتخبنا الوطني ضد سترونج جروب الفلبيني، بالمجموعة الثانية، احتشدت الجماهير الفلبينية في أرجاء الصالة، وانتهى اللقاء لمصلحة الفلبيني 81- 66، في تجربة قوية للغاية لمنتخبنا، الذي يستعد لأهم مشوار له في الفترة المقبلة بداية من فبراير، عندما يلتقي البحرين في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم آسيا ضمن فرق المجموعة السادسة التي تضم معهما سوريا ولبنان.
وكانت هناك غيابات كثيرة مؤثرة في منتخبنا، بغياب ما يقارب من 50% من قوته الأساسية عن المباراة لأسباب مختلفة ما بين عدم التفرغ للبطولة من البداية، وبعض الإصابات مثل سعيد مبارك، وجاسم محمد وراشد ناصر وحسن عبدالله ومامادو ندياي، ورغم الخسارة فإن التجربة جاءت مفيدة للغاية، 
وقال راشد عبدالله مدير المنتخبات: «الاستفادة جاءت كبيرة من اللقاء، سواء تحت الضغط الجماهيري الكبير الذي شاهدناه من الجمهور الفلبيني، وهو ما سنتعرض له عندما نلتقي البحرين وسوريا ولبنان في تصفيات آسيا، ولذلك حضرت الإيجابيات في المباراة رغم خسارتها».
وأضاف: «ننظر إلى البطولة كمحطة إعداد لما هو قادم وأهم، وبالتصفيات القارية المقبلة التي تعتبر محطة مهمة ومفترق طرق في مسيرة وانطلاق المنتخب للعب مع كبار القارة الآسيوية».
وفي اللقطة الثانية حرصت اللجنة المنظمة العليا، برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، على تكريم النجوم القدامى الذين قدموا الكثير للعبة على مدار سنوات طويلة، والتقط النجوم القدامى الصور التذكارية مع لاعبينا الصغار الحاليين بالمنتخب، في لفتة جميلة وأجواء رياضية مثالية.
وفي اللقطة الثالثة فجر «العميد النصراوي» مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الحكمة اللبناني، وسط غيابات كثيرة من لاعبي النصر، لتواجدهم في صفوف المنتخب الوطني، وهم الثلاثي حسن عبدالله وحمد عاشور ومامادو ندياي، إضافة إلى إصابة صالح سلطان واحد من أهم لاعبي الفريق، ومع ذلك تلاعب «العميد» في فترات كثيرة من المباراة بالمحترفين وعناصر فريق الحكمة.
 وشهدت المباراة في الربعين الثالث والرابع حضوراً كبيراً من جماهير الفلبين، مقابل جمهور لبناني كثيف أيضاً، وأنهى النصر المباراة لصالحه في النهاية بنتيجة 79 مقابل 73، وهذه هي المرة الأولى التي يقود فيها حسام الوكيل مدرب النصر فريقه كمدرب في هذه البطولة التاريخية، وأثبت كفاءة كبيرة في إدارته للمباراة.

المنتخب الوطني
الأبيض
كرة السلة
بطولة دبي الدولية لكرة السلة
طرابلس
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
المطوّع يلتقي رئيس «الأولمبية الدولية»
المطوّع يلتقي رئيس «الأولمبية الدولية»
اليوم 15:00
دي روسي يحارب «سبيشال وان»!
الرياضة
دي روسي يحارب «سبيشال وان»!
اليوم 14:48
1105 حالات استفادت من مساعدات "خيرية الشارقة"
علوم الدار
1105 حالات استفادت من مساعدات "خيرية الشارقة"
اليوم 14:47
أرشيفية
الأخبار العالمية
إغلاق مطار "بازل" في سويسرا بعد تهديد بوجود قنبلة
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©