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الرياضة

«تي 56» يُحلق برمز «الجير تبع فرخ» لـ«الشيوخ»

«تي 56» يُحلق برمز «الجير تبع فرخ» لـ«الشيوخ»
21 يناير 2024 01:08

مصطفى الديب (أبوظبي)

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اقتنص «تي 56» لفريق «إف 3 إس» لقب شوط الرمز للجير تبع - فرخ في انطلاقة منافسات فئة الشيوخ من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، وحل وصيفاً «تي إس 7» لفريق «إم 7» وحل ثالثاً «تي 21» لفريق «واي إل إس». وفي شوط التلواح الأول للفئة نفسها، حلق «تي 237» لفريق «إم 7» بالمركز الأول، وجاء ثانياً «تي 53» لفريق «إف 3 إس»، وجاء في المركز الثالث «تي 32» لفريق «إف 3 إس»، وتوج «تي 18» لفريق النيف بالمركز الأول لشوط التلواح الثاني للفئة نفسها، وحل ثانياً «تي 15» لفريق «إف 3 إس»، وفي المركز الثالث جاء «تي 435» لفريق «إم 7»
وفي شوط التلواح الأول للجير تبع - جرناس فئة الشيوخ، حلق «تي 153» لفريق الظفرة «فالكون 1»، وحل وصيفاً «تي 157» لفريق الظفرة فالكون 2، وفي المركز الثالث جاء «تي 32» لفريق «إم 7»، وذهب لقب شوط التلواح الثاني للجير تبع جرناس فئة الشيوخ إلى «تي 114» لفريق الظفرة فالكون 1، الذي سيطرت طيوره على المراكز الثلاثة الأولى بعد أن حل «تي 155» وصيفاً، و«تي 157» في المركز الثالث.
واختتمت منافسات اليوم التاسع بإقامة شوطي الجير تبع فرخ والجير تبع جرناس لفئة العامة الهواة.
وحلق بلقب شوط الجير تبع فرخ «مبشر» لحمدان عبيد خلفان المزروعي، وحل وصيفاً «تي 82» لخلفان أحمد محمد الحمادي، وجاء ثالثاً «تي 41» لبطي حمد بطي القبيسي.
وحلق «تي 1» لعبد الله راشد سرداح الكتبي بلقب شوط الجير تبع - جرناس للعامة الهواة، وحل وصيفاً «تي 124» لعيد سالم عيد المهيري، وجاء ثالثاً «مسكت» لمحمد سعيد الكتبي.
وتواصل البطولة منافسات أشواط الشيوخ اليوم، عاشر أيام الحدث، حيث تقام خمسة أشواط للجير شاهين فرخ والجير شاهين جرناس، كما تقام منافسات فئة العامة الهواة بإقامة شوط للجير شاهين فرخ وآخر للجير شاهين جرناس.

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
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