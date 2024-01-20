دبا الحصن يقتنص «وصافة» الأولى

معتصم عبدالله (دبي)

عزز العروبة «بطل الشتاء» وصافته لدوري الدرجة الأولى، بالفوز على ضيفه العربي 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد خليفة بن زايد، في انطلاق مباريات «الجولة 17» والأخيرة في الدور الأول، والتي شهدت فوز دبا الحصن على مضيفه التعاون 2-0، فيما تغلب دبا على الرمس 4-0، وجلف أف سي على الجزيرة الحمراء 1-0، وحسم التعادل 1-1 مباراة جلف يوناتيد والحمرية.

وانتظر العروبة حتى الشوط الثاني، لينجح في تسجيل هدفين في شباك ضيفه العربي، بواسطة الحساني تامبورا في الدقيقة 76، و«البديل» محمد ديوب في الدقيقة 97، لينهي «المتصدر» الدور الأول في القمة برصيد 42 نقطة، من دون خسارة، فيما تراجع العربي إلى المركز الخامس، بعدما بقي برصيد 26 نقطة.

وفي مباراة ثانية، اقتنص دبا الحصن «الوصافة» من منافسه الظفرة الغائب عن مباريات الجولة، بالفوز خارج قواعده بفضل «ثنائية» قائده جلمار داسيلفا في الدقيقتين 20 و74، ليرفع الحصن رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن الظفرة «الثالث».

وتستكمل الجولة الأخيرة في الدور الأول، اليوم، بمباريات الذيد والفجيرة، يونايتد ومسافي، وسيتي ومصفوت.