البحرين ينعش الأمل في «الرمق الأخير»

الدوحة (أ ف ب)

أهدر الأردن تأهلاً مبكراً، وفوزاً نادراً على كوريا الجنوبية، عندما سجّل هدفاً عكسياً بشباكه في «الرمق الأخير»، ليخيّم تعادل مثير 2-2 على مواجهتهما، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس آسيا في كرة القدم بقطر، في حين حققت البحرين فوزاً في «الرمق الأخير» على ماليزيا 1- صفر لتنعش آمالها بالتأهل.

على ملعب الثمامة في الدوحة أمام 36627 متفرجاً، سجّل لكوريا نجم توتنهام الإنجليزي هيونج - مين سون «9 من ركلة جزاء»، والمدافع يزن العرب «91 خطأ في مرماه)، وللأردن يونج - وو بارك «37 خطأ في مرماه»، ويزن النعيمات في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وحافظ المنتخب الأردني على الصدارة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن كوريا، ليقترب مع «محاربي تايجوك» منطقياً من التأهل إلى دور الـ16، بعد فوزه الكبير افتتاحاً على ماليزيا 4-0، في حين رفعت البحرين رصيدها إلى 3 نقاط.

ويلعب في الجولة الثالثة الأخيرة «الخميس» الأردن مع البحرين، وكوريا الجنوبية مع ماليزيا، علماً بأن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهلان إلى دور الـ16، مع أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وكان الأردن قريباً جداً من تحقيق ثاني أكبر مفاجأة في البطولة، بعد فوز العراق على اليابان حاملة اللقب أربع مرات 2-1.

وحصل المنتخب الكوري على ركلة جزاء في وقت مبكر، بعد اللجوء إلى «الفار»، إثر عرقلة قائد الأردن إحسان حداد لمهاجم توتنهام سون، انبرى لها الأخير بنجاح على طريقة «بانينكا» في مرمى يزيد أبو ليلة «9»، وتخلى الأردن عن حذره، وكان نداً للكوري، ومن ركلة ركنية أدرك التعادل بالنيران الصديقة، عندما حول لاعب وسط كوريا يونج وو-بارك الكرة داخل شباكه «37».

وسدد التعمري نجم المباراة بلا منازع كرة لولبية بيسراه شتتتها الدفاع الكوري، لكنها وصلت إلى النعيمات مهاجم الأهلي القطري، فأطلقها نصف طائرة بيمناه بعيداً عن متناول الحارس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البدل عن ضائع، أدرك المنتخب الكوري التعادل بالنيران الصديقة، عندما حول يزن العرب كرة عرضية داخل شباكه.

وقاد علي مدن منتخب البحرين إلى فوز ثمين وقاتل على حساب ماليزيا بهدف، وجاء الهدف في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة.