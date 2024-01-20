«الوحدة» يضرب موعداً مع «الاتفاق» في نهائي «الدولية الرباعية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الوحدة فوزاً كبيراً على الزمالك المصري 3-1، ليصعد إلى نهائي البطولة «الدولية الرباعية» لكرة القدم التي ينظمها «العنابي»، وذلك في المباراة التي أُقيمت مساء أمس، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

قدم الوحدة عرضاً قوياً في مواجهة الزمالك، في أول ظهور للمدرب للصربي جوران مع الفريق، بعد توليه المهمة، وشهد اللقاء مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب في صفوف «أصحاب السعادة».

نجح «العنابي» مع مطلع الشوط الثاني في التقدم بالهدف الأول عن طريق «البديل» منصور المنهالي في الدقيقة 46، وعزز الروسي باكاييف التقدم بالهدف الثاني، بتسديدة صاروخية من على حدود المنطقة، في الدقيقة 72، وأضاف الإيراني أحمد نور الله الهدف الثالث لـ «أصحاب السعادة» في الدقيقة 75، مستغلاً خطأ من المدافع محمود حمدي الونش، ليضعها نور الله من فوق الحارس في الشباك، وقلص محمد أشرف روقا النتيجة بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

ويلتقي الوحدة في النهائي المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل مع الاتفاق السعودي الذي فاز على أم صلال القطري 5-4 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي، بالتعادل 1-1، بينما يلعب الزمالك مع أم صلال على المركز الثالث.