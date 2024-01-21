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الرياضة

برادة رئيساً تنفيذياً لـ «الشياطين»

برادة رئيساً تنفيذياً لـ «الشياطين»
21 يناير 2024 08:20

مانشستر (أ ف ب)

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أكد مانشستر يونايتد أنه عيّن عمر برادة رئيساً تنفيذياً جديداً للنادي، وذلك عقب استقالته من منصبه رئيس عمليات كرة القدم لدى جاره اللدود «السيتي».
وقال بيان صادر عن نادي أولد ترافورد «يسر مانشستر يونايتد أن يعلن عن تعيين عمر برادة في منصب الرئيس التنفيذي».
وتابع «النادي عازم على وضع كرة القدم والأداء على أرض الملعب، في قلب كل ما نقوم به، ويمثل تعيين عمر الخطوة الأولى في هذه الرحلة، إن طموحنا المعلن هو إعادة تأسيس مانشستر يونايتد من أجل الفوز بالألقاب».
ويشكّل هذا التعيين إحدى الخطوات الرئيسة الأولى التي اتخذها الملياردير البريطاني جيم راتكليف، منذ استحواذه على حصة قدرها 25 في المئة في «اليونايتد» مقابل 1.3 مليار دولار، ظل نادي «الشياطين الحمر» من دون رئيس تنفيذي دائم، منذ رحيل ريتشارد أرنولد في نهاية العام الماضي.
وكان برادة استقال من منصبه رئيس لعمليات كرة القدم في مجموعة السيتي التي تسيطر على بطل الدوري، بالإضافة إلى مجموعة من الأندية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وقال بطل «البريميرليج» في الأعوام الثلاثة الأخيرة في بيان «يؤكد نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، أن عمر برادة استقال من منصبه رئيساً لعمليات كرة القدم في مجموعة سيتي لكرة القدم».
وتابع صاحب ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي «الدوري-الكأس-دوري الأبطال»: النادي يتفهم قراره بالبحث عن تحدٍ جديد، وهو يغادر مع شكرنا وأطيب تمنياتنا.
انضم برادة إلى «السيتي» قادماً من برشلونة الإسباني عام 2011، حيث عمل جنباً إلى جنب مع الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم الإسباني فيران سوريانو ومدير كرة القدم مواطن الأخير تشيكي بيجيريستين.
ويعود الفضل للثلاثي في تطوير «السيتي» في مجال العمليات تجارية خارج الملعب، والتي أسهمت في نجاح النادي خلال حقبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

 

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
بيب جوارديولا
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