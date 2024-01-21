ميلان «غاضب» من أجل مينيان!

روما (أ ف ب)



منح المهاجم البديل السويسري نواه أوكافور فريقه ميلان فوزًا قاتلاً، على مضيفه أودينيزي 3-2، ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي شهدت بداية إيجابية لمدرب روما الجديد دانييلي دي روسي، بفوزه على فيرونا 2-1.

في المباراة الاولى، خيّمت العنصرية من جديد على أجواء لقاءات «السيري أ»، حين أوقف الحكم اللقاء في الدقيقة 38، بعد إطلاق بعض جماهير أصحاب الأرض هتافات عنصرية، عبر تقليد صورة القردة بشكل مستمر بحق حارس ميلان الفرنسي مايك مينيان، ما دفع بلاعبي «الروسونيري» إلى مغادرة الملعب تعبيراً عن غضبهم.

وتم توجيه تحذير إلى الجماهير، من أجل وقف الإساءات، بعد أن اشتكى مينيان في البداية للحكم من الهتافات بحقه، إلا أن الجماهير استمرت في هتافها المسيء للتوقف المباراة.

واستؤنف اللقاء بعد 5 دقائق، حيث كتب ميلان عبر حسابه: «ليس هناك بالتأكيد من مكان للعنصرية في لعبتنا: نحن غاضبون، نحن معك، مايك».

وبعدما افتتح المهاجم الإنجليزي روبن-لوفتوس تشيك التسجيل لميلان «31»، ردّ أصحاب الأرض بهدفين الأول قبل نهاية الشوط الأول، عبر الصربي لازار ساماردزيتش «42»، والثاني بفضل الفرنسي فلوريان توفان «62».

وأدرك ميلان التعادل عن طريق «البديل» الصربي لوكا يوفيتش «83»، قبل أن ينتزع النقاط الثلاث، بهدف قاتل من «البديل» الآخر السويسري نواه أكافور «93».

وعزّز ميلان موقعه في المركز الثالث، برصيد 45 نقطة، متأخراً بفارق 4 عن يوفنتوس الثاني، و6 نقاط عن الإنتر المتصدر اللذين يملكان مباراة أقل.

واستهل أسطورة روما السابق ومدربه الجديد دي روسي مغامرته على رأس فريق العاصمة خلفاً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو «المقال» بنجاح، حيث نجح في حصد النقاط الثلاث.

سجل روما هدفيه في الشوط الأول، بفضل البلجيكي روميلو لوكاكو «19»، ولورنتسو بيليجريني «25»، قبل أن يقلّص فيرونا الفارق عبر مايكل فولورونشو «76» معوضاً إهدار زميله البوسني ميلان ديوريتش ركلة جزاء قبل عشر دقائق، ورفع روما رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد فيرونا عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

وقال مدرب روما الجديد «لو لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، سيكون الناس سعداء أكثر حتماً مع نهاية المباراة، ولكننا فزنا، حصدنا النقاط الثلاث ويجب أن نحتفل بالانتصار، يجب أن نعيد ضخّ الحماس في روما.

وخاض دي روسي 616 مباراة على مدار 18 موسماً بين عامي 2001 و2019 مع روما سجل خلالها 63 هدفاً، وهو ثاني أكثر اللاعبين دفاعاً عن ألوان الفريق خلف أيقونة الفريق فرانشيسكو توتي، واعتزل دي روسي في عام 2020، بعد مشوار احترافي قصير، ولبضعة أشهر في الأرجنتين بألوان بوكا جونيورز.

يتمتع بخبرة قليلة مدرباً، بدأها في إدارة النادي لبضعة أشهر «2021-22»، قبل أن يستلم الإدارة الفنية لفريق سبال، لمدة أربعة أشهر فقط الموسم الماضي بين أكتوبر 2022 وفبراير 2023 حيث كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية وهبط في نهايته إلى الدرجة الثالثة، ولعب سبال 17 مباراة بقيادة دي روسي 17 مباراة وفاز بثلاث فقط.