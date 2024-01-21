ليفركوزن.. «قاتل» في «البوندسليجا»!

ميونيخ (أ ف ب)



حافظ باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، على سجله خالياً من الخسارة، بفوزه القاتل على مضيفه لايبزج 3-2، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة، في حين اكتسح بوروسيا دورتموند مضيفه كولن 4-0.

في المباراة الاولى، اهتزت شباك ليفركوزن في الدقيقة السابعة من صافرة البداية، عبر الهولندي تشافي سيمونز، قبل أن يدرك التعادل في بداية الشوط الثاني، بفضل «البديل» النيجيري ناثان تيلا «47».

واستعاد لايبزج الأفضلية بهدف البلجيكي لويس أوبيندا «56»، لكن ليفركوزن ردّ عبر جوناثان تا «63»، ليعود ويخطف النقاط الثلاث في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، بفضل الإكوادوري بييرو هينكابيه.

ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 48 نقطة من 15 فوزاً، مقابل 3 تعادلات، بعد 18 مرحلة، ووحده بايرن ميونيخ، عندما كان يشرف عليه الإسباني بيب جوارديولا «مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي»، حقق نتائج أفضل في تاريخ «البوندسليجا»، حين حصد 50 نقطة في موسم 2013-2014، و49 نقطة في موسم 2015-2016.

كما لم يذق ليفركوزن طعم الخسارة في 27 مباراة خاضها في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث لعب 6 مباريات في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وفاز بها جميعها، إضافة إلى ثلاث في الكأس المحلية.

وتقدم رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو في المركز الأول بفارق 7 نقاط موقتاً عن وصيفه بايرن ميونيخ الذي يستضيف فيردر بريمن «الأحد»، علما أن النادي البافاري سيلعب أمام أونيون برلين في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة الأربعاء.

وفي المباراة الثانية، تناوب على تسجيل رباعية دورتموند الهولندي دونييل مالن «16 و61»، ونيكلاس فولكروج «58 من ركلة جزاء» والبديل يوسوفا موكوكو «90+2».

وحقق دورتموند فوزه الثاني توالياً، بعد انتصاره على دارمشتات بثلاثية في المرحلة الماضية، بعدما عانى قبل عطلة الشتاء، حيث لم يحصد سوى 7 نقاط من أصل 24 ممكنة في 8 مباريات.