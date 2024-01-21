الإثنين 22 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفركوزن.. «قاتل» في «البوندسليجا»!

ليفركوزن.. «قاتل» في «البوندسليجا»!
21 يناير 2024 09:22

ميونيخ (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
برادة رئيساً تنفيذياً لـ «الشياطين»
«السيتي» يتألق تحت شمس أبوظبي الدافئة


حافظ باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، على سجله خالياً من الخسارة، بفوزه القاتل على مضيفه لايبزج 3-2، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة، في حين اكتسح بوروسيا دورتموند مضيفه كولن 4-0.
في المباراة الاولى، اهتزت شباك ليفركوزن في الدقيقة السابعة من صافرة البداية، عبر الهولندي تشافي سيمونز، قبل أن يدرك التعادل في بداية الشوط الثاني، بفضل «البديل» النيجيري ناثان تيلا «47».
واستعاد لايبزج الأفضلية بهدف البلجيكي لويس أوبيندا «56»، لكن ليفركوزن ردّ عبر جوناثان تا «63»، ليعود ويخطف النقاط الثلاث في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، بفضل الإكوادوري بييرو هينكابيه.
ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 48 نقطة من 15 فوزاً، مقابل 3 تعادلات، بعد 18 مرحلة، ووحده بايرن ميونيخ، عندما كان يشرف عليه الإسباني بيب جوارديولا «مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي»، حقق نتائج أفضل في تاريخ «البوندسليجا»، حين حصد 50 نقطة في موسم 2013-2014، و49 نقطة في موسم 2015-2016.
كما لم يذق ليفركوزن طعم الخسارة في 27 مباراة خاضها في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث لعب 6 مباريات في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وفاز بها جميعها، إضافة إلى ثلاث في الكأس المحلية.
وتقدم رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو في المركز الأول بفارق 7 نقاط موقتاً عن وصيفه بايرن ميونيخ الذي يستضيف فيردر بريمن «الأحد»، علما أن النادي البافاري سيلعب أمام أونيون برلين في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة الأربعاء.
وفي المباراة الثانية، تناوب على تسجيل رباعية دورتموند الهولندي دونييل مالن «16 و61»، ونيكلاس فولكروج «58 من ركلة جزاء» والبديل يوسوفا موكوكو «90+2».
وحقق دورتموند فوزه الثاني توالياً، بعد انتصاره على دارمشتات بثلاثية في المرحلة الماضية، بعدما عانى قبل عطلة الشتاء، حيث لم يحصد سوى 7 نقاط من أصل 24 ممكنة في 8 مباريات.

 

الدوري الألماني
باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
بيب جوارديولا
لايبزج
دورتموند
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الإمارات نجحت في تنفيذ إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ بداية الأزمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. نجاحات دبلوماسية كبيرة في الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:12
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:11
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
الأخبار العالمية
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
اليوم 01:11
امرأة نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: النساء والأطفال أبرز ضحايا الحرب في غزة
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©