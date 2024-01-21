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الرياضة

تشافي متفائل بالجمع بين «الثلاثية»!

تشافي متفائل بالجمع بين «الثلاثية»!
21 يناير 2024 10:35

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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لا يزال الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، متمسكاً بالأمل في المنافسة بقوة على الدوري «الليجا»، ويؤكد أن بمقدور فريقه الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي.
ورغم أن «البارسا» يعيش ظروفاً «معقدة» من بداية الموسم، حيث خسر مباراتين، وتعادل في 5 مباريات في «الليجا»، واتسع الفارق بينه وبين جيرونا «المتصدر» إلى 8 نقاط، وريال مدريد «الوصيف» إلى 7 نقاط، فإن تشافي أبدى تفاؤله الشديد بقدرة فريقه على العودة إلى المنافسة في النصف الثاني من الموسم، مشيراً إلى أن الفارق بينه وبين جيرونا والريال، من الممكن تداركه، إذا لعب الفريق كرته، ولم يفتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى، والتي بسببها أضاع الكثير من فرص التهديف.
وقال: كل ما أطلبه أن يلعب الفريق كرة جيدة ويستمتع، وأن يتجنب إضاعة الفرص السهلة. وأضاف: علينا أن نلعب مثلما لعبنا أمام أتليتكو مدريد في «الليجا»، وبورتو في «الأبطال»، حتى يمكننا تحقيق النتائج الإيجابية، ونريد أن نفوز، وأن نقنع في الوقت نفسه، وذلك يتطلب أن نكون هادئين، وأن نتمتع بروح قتالية عالية.
ورغم الحالة غير المثالية التي يعيشها «البلاوجرانا»، فإن تشافي يؤمن بقدرة فريقه على تحقيق «الثلاثية»، من خلال حصد «الليجا» ودوري الأبطال وكأس الملك، مشيراً إلى أن هناك أندية كثيرة لم تفز بالثلاثية منذ سنوات، في تلميح واضح لريال مدريد.
وقال تشافي: نحن جيدون في الدفاع، والوسط وفي استخلاص الكرة، والتحول من الدفاع إلى الهجوم والعكس، ولكننا نفتقد «اللمسة الأخيرة»، ما يجعلني أشعر بالإحباط واليأس أحياناً، وأعتقد إنها مسألة وقت، نظراً لأن معظم اللاعبين صغار السن، ويحتاجون إلى بعض الوقت، وأنا أتفهم ذلك جيداً.
واعترف تشافي أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لبرشلونة، بأنه يستقيل، عندما يشعر بأن اللاعبين لا يثقون في قدراته مدرباً، وقال: اليوم الذي يحدث فيه ذلك، أحزم حقائبي وأرحل.

برشلونة
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تشافي هيرنانديز
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