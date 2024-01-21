«تنفيذي» عربي الرياضة الجامعية يعتمد إقامة 8 بطولات

أبوظبي (الاتحاد)

أعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، إقامة 8 من الدورات والبطولات، خلال العامين الحالي والمقبل، خلال اجتماعه الذي بفندق ميلينيوم الروضة في أبوظبي، وترأسه الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد، وشهد إقرار مسودة مذكرة التفاهم مع الاتحاد الآسيوي، على أن يتم التواصل مع الأخير لتشكيل لجنة مشتركة، والموافقة على أن يقوم الاتحاد الرياضي المصري بتنظيم المؤتمر العلمي عامي 2024 و2025، وتزويد الأمانة العامة للاتحاد بتاريخ التنظيم وكافة الأمور المتعلقة بالمؤتمر.

واطلع المكتب التنفيذي على تقرير اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية وانتخابات المكتب التنفيذي، وقدم التهنئة لعلي مسري «الإمارات»، وسامي قره بتيان «لبنان» على فوزهما بمقعدين في المكتب التنفيذي للاتحادين الآسيوي والدولي، وهو ما يسهم في دعم مسيرة الاتحاد العربي، في رعايته للرياضة الجامعية، وتهنئة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، على فوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.

وشكر الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد، أعضاء المكتب التنفيذي على الدور الذي يقومون به في الارتقاء بالرياضة الجامعية العربية، معتبراً أن اعتماد إقامة 8 من البطولات والدورات في العامين المقبلين، يمثل خطوة مهمة في الحفاظ على استمرار النشاط الرياضي، مثمناً الدور الذي يمكن أن يلعبه قيام مؤتمر علمي في إثراء الجانب الأكاديمي، وشكر الاتحاد المصري على استضافته للحدث مرتين على التوالي.

وأشار الدكتور الحساني إلى أن الدورة الحالية من عمر الاتحاد تشهد نقلة كبيرة لعمل الاتحاد الذي ثبت عدداً من البطولات والدورات لتقام سنوياً، بحيث تقام كل منها في دولة مختلفة، وهو ما يساعد في تعزيز قيم التعاون والإخاء، فضلاً عن استمرارية المسابقات التي تمكن الرياضيين من طلاب الجامعات العربية من التنافس الشريف.

من جهته، قال البروفيسور محمد صبحي حسانين: نحتاج إلى برامج مشتركة، في ظل الأوضاع الحالية، وعندما تكون جميع اتحادات الرياضة الجامعية، ممثلة في الاتحاد العربي، فإن ذلك يمنح اهتماماً كبيراً للتعاون لإنجاح النشاط الرياضي، ونملك كل مقومات ذلك في جميع المجالات، ونستطيع أن نواجه العالم، وهذا ما يضعه الاتحاد في مقدمة أولياته من خلال البرامج.



وأضاف: رأينا أن ارتباط الدورات الرياضية بالمؤتمرات العلمية يحقق فائدة مزدوجة، حيث تقام على هامش البطولات، أيضاً في مصر قدمنا مشروعاً رائداً، تم تطبيقه في جامعة حلوان بتحويل الجامعة إلى نادٍ رياضي، يكون مثل الأندية المعروفة، والفكرة غير مسبوقة على مستوى العالم، ونأمل أن تجد القبول والتطبيق مستقبلاً في جميع الجامعات العربية.

يذكر أن الدورات والبطولات المقبلة، هي دورة الألعاب الشاطئية الثالثة للطلاب والطالبات تقام في المغرب في أبريل، بطولة التايكواندو للطلاب والطالبات بالأردن في سبتمبر، بطولة كرة السلة للطلاب والطالبات في نوفمبر بتونس، وبطولة زايد الثالثة لكرة القدم للصالات للطلاب بالإمارات خلال ديسمبر.

ويشهد عام 2025 إقامة بطولة لكرة الطائرة الشاطئية بعُمان في فبراير 2025 «طلاب وطالبات»، بطولة كرة الطاولة بسوريا في سبتمبر «طلاب وطالبات»، الدورة الرياضية للألعاب الفردية في مصر تحدد لاحقاً «طلاب وطالبات»، بطولة زايد الرابعة لكرة القدم للصالات بالإمارات في ديسمبر «طلاب».

حضر الاجتماع البروفيسور محمد صبحي حسانين النائب الأول للرئيس «مصر»، د. سالم بن خميس العريمي «عُمان» وحملاوي عبد الحليم أحمد «الجزائر» نائباً الرئيس، ومن الأعضاء الأساتذة، د آزاد حسن قادر «العراق»، عامر محمد طلاس «سوريا»، قتيبة علاونة «فلسطين»، وعبر تقنية الفيديو ساري أحمد حمدان «الأردن»، آية البلطي «تونس»، بجانب د. حمد كرم الكعبي الأمين العام، وعلي مسري المدير التنفيذي، وحمدي خليل مدير العلاقات العامة، وعلي الدرادرة المنسق العام، والدكتور حازم عبد المحسن المدير الفني، ولم يتمكن الدكتور محمد زيدان «موريتانيا» عضو المكتب التنفيذي من الحضور، وقدم الاتحاد المصري درعاً للدكتور سعيد الحساني تقديراً لدعمه الرياضة الجامعية العربية.