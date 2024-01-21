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الرياضة

فوز الحبتور والإمارات في افتتاح «فضية البولو»

فوز الحبتور والإمارات في افتتاح «فضية البولو»
21 يناير 2024 12:19

رضا سليم (دبي)
شهدت ضربة البداية في كأس دبي الفضية للبولو، المقامة حالياً بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية 39 هدفاً في أول مباراتين بالبطولة، بعدما نجح فريق الحبتور في الفوز على منافسه فريق بنجاش بنتيجة 13 مقابل 9 أهداف ونصف هدف فارق الهانديكاب، فيما حقق فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم الفوز على ذئاب دبي بالهدف الذهبي، بعدما انتهت المواجهة بالتعادل 8-8، واستمرت الإثارة حتى الشوط السادس الذي سجل فيه الإمارات هدف الفوز.
وتحول اليوم الافتتاحي للبطولة إلى «كرنفال كبير»، حيث بدأ بعدد من الفعاليات، بدأت بدخول حملة الأعلام واستعراض الفرسان وأيضاً عدد من العروض الموسيقية والفنية التي قدمتها «إيفزا» الراعي الرسمي لبولو الحبتور، والألعاب الإلكترونية، وجهاز سرعة رد الفعل وألعاب خاصة بالأطفال وهدايا تذكارية للضيوف. 
وشهدت المباراة الأولى بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، إثارة كبيرة، بعدما نجح بنجاش في التقدم بهدف، بالإضافة إلى فارق الهانديكاب نصف هدف، وسجل الحبتور أول أهدافه مع نهاية الشوط الأول، ثم تكرر السيناريو في الشوط الثاني، وتغيرت المقدمة إلى الحبتور الذي تقدم 6-3 مع نهاية الشوط الثالث، ثم 9-6 في الشوط الرابع.
وفي الشوط الخامس ضغط فريق الحبتور وأحرز 4 أهداف ليرد بنجاش بثلاثة أهداف، ويحسم الحبتور اللقاء لصالحه بنتيجة 13 هدفاً مقابل تسعة أهداف ونصف، ويتأهل لملاقاة فريق ذئاب دبي «الأربعاء». 
وفي المباراة الثانية، قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات للفوز بعد التعادل مع فريق ذئاب دبي 8-8 مع نهاية الشوط الخامس، ولجأ الفريقان للهدف الذهبي في الشوط السادس وحسمها فريق الإمارات بالهدف الذهبي 9-8، ليلتقي مع فريق بنجاش يوم الأربعاء.

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