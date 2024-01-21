«أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد» تفتتح «المهرجان البحري»



أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الجولة الأولى لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، ضمن أنشطة مهرجان أبوظبي البحري، الذي تنطلق فعالياته 25 يناير الجاري، وتستمر إلى 4 فبراير المقبل، على كاسر الأمواج في أبوظبي، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، ويتضمن المهرجان 15 بطولة ونشاطاً بحرياً، تشمل بطولات تراثية وحديثة وأنشطة بحرية متنوعة.

وتفتتح منافسات بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، بانطلاق البطولة الخميس المقبل، وتمتد لأربعة أيام، وتم تسجيل أكثر من 300 قارب وزورق، خلال الساعات الأولى لفتح باب التسجيل، ويتوقع مشاركة أكثر من 400 قارب وزورق في البطولة، ويأتي تنظيمها لتحفيز الشباب على صيد الأسماك بشكل عام، وأسماك الكنعد بشكل خاص، حيث يتزامن مع تنظيمها موسم صيد الكنعد في أبوظبي، وللحفاظ على هذا التراث الممتد لعقود، والذي ظل الأجداد والآباء يمارسونه، خلال فترة صيد الكنعد من كل عام.

وتتميز منافسات البطولة بالقوة والإثارة، وشهدت في نسخها الماضية مشاركات كبيرة من المهتمين وهواة صيد الأسماك، كما سجلت أرقاماً قياسية في أوزان بعض الأسماك التي تم صيدها، وكذلك في أثمان بيعها.

من جانبه، أكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مهرجان أبوظبي البحري، يعد أكبر مسرح مفتوح لتنوع الفعاليات والأنشطة، حيث يضم رياضات تراثية وتقليدية وحديثة، وأنشطة متعددة جاذبة لكل الفئات.

وقال: بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، فعالية لها مكانتها لدى المهتمين من هواة صيد الأسماك عامة، والكنعد بشكل خاص، ومنذ انطلاقتها تستقطب المئات من المشاركين، والذين يخوضون المنافسات بكل حماس من أجل التتويج.

وأضاف: يحرص نادي أبوظبي البحري على المساهمة في الحفاظ على التراث البحري، من خلال الجهود التي يقدمها في كل الفعاليات والأنشطة التي ينظمها ويشارك فيها لأن ذلك من صميم عمله وأهدافه، ونسعى لمواصلة الجهود من أجل نقل هذا الإرث العريق إلى الأجيال.

من جانب آخر، تقام خلال المهرجان أيضاً بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة كبيرة لما لها من مكانة ضمن أجندة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.