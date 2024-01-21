«فزاع لرماية السكتون» تُحطم الأرقام القياسية

دبي (الاتحاد)

انطلقت بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، بمشاركة قياسية في هذه النسخة لأكثر من 2000 متسابق من الجنسين من داخل وخارج الإمارات، وسط تنافس قوي في مختلف الفئات المخصصة للرجال والسيدات والناشئين والناشئات وكبار المشاركين وإسقاط الصحون.

وأقيمت مراسم افتتاح البطولة بحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي.

جاءت الانطلاقة وسط إقبال كبير حيث يمتد التنافس حتى يوم الأحد المقبل، وشهدت المنافسات الأولى تتويج الفائزين في فئات كبار المشاركين «الأكبر سناً»، والناشئين.

وتميزت الانطلاقة بتفوق رماة سلطنة عُمان، الذين أحكموا سيطرتهم على المراكز الثلاثة الأولى في فئتي كبار المشاركين والناشئين، ففي كبار المشاركين، فاز صالح سالم البلوشي بالمركز الأول محققاً العلامة 80 (6 إكس)، يليه بالمركز الثاني سالم علي بالحاف بالعلامة 79 (4 إكس)، والثالث مسلم بخيت جعبوب بالعلامة 79 (4 إكس).

وشهدت أشواط الناشئين للمرة الأولى في تاريخ بطولة فزاع للرماية بالسكتون، تسجيل رقم قياسي للمراكز الثلاثة الأولى، حيث تمكّن محمد سليمان الحاتمي من تحقيق المركز الأول بالعلامة 80 (6 إكس)، يليه محمود سالم الدرعي بالعلامة 80 (3 إكس)، ومحمد سعيد البادي بالعلامة 79 (4 إكس).

واعتبر عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن تكاتف الجهود والتعاون مع الجهات صاحبة الاختصاص، منح موسم بطولات فزاع المزيد من النجاح والتميّز، وقال: نحن نقوم بالتخطيط ووضع الأفكار والتنظيم، ولكننا نعمل بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بهذا الشأن، وهو ما جعلنا نقيم ميدان الرماية الخاص بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، داخل ميدان الرماية الخاص بشرطة دبي الجهة المختصة في التعامل مع السلاح والرصاص الحي والاستعانة بالكوادر ذات الخبرة لديهم، ونفس الحال ينطبق على منافسات الهجن بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن على سبيل المثال، وغيرها الكثير، لأننا في حكومة دبي نعمل ضمن فريق واحد منسجم لتحقيق أهدافنا وغاياتنا بما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

وأكد العميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن الأرقام القياسية المحققة في فئة الناشئين تأتي لتؤكد النجاحات التي تحققها بطولة فزاع للرماية بالسكتون، وقدرتها على استقطاب أفضل الرماة على مستوى المنطقة، وقال: التعديلات التي جرت على نظام البطولة لفئتي الرجال والسيدات رفعت عدد وحماس المشاركين، حيث أصبح نظام التأهل أكثر مرونة، فهو يتيح لكل من حقق العلامة 79 التأهل للأشواط النهائية، مما زاد الفرصة أمام المشاركين.