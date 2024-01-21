«الأولمبياد الخاص» يتعاون مع «الفطيم»

رضا سليم (دبي)

وقع «الأولمبياد الخاص الإماراتي» مذكرة تفاهم مع شركة ماجد الفطيم للترفيه، إحدى شركات مجموعة الفطيم.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتمكين اللاعبين من أصحاب الهمم من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، من خلال توفير فرص التدريب والمنافسات الرياضية المتخصصة لهم في قطاع الرياضات الشتوية على مدار العام، استعداداً لمشاركتهم في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص الدولي، إيطاليا 2025.

وبموجب المذكرة، ستقوم شركة ماجد الفطيم للترفيه باستضافة الجلسات والفعاليات الرياضية المختلفة بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، وذلك في كل من «سكي دبي»، و«سنو أبوظبي» الوجهة الرياضية التابعة للفطيم في العاصمة، كما سيتولى المدربون في شركة ماجد الفطيم للترفيه عمليات تدريب لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتم اختيار عدد من الرياضات الشتوية لتدريب اللاعبين عليها ومنها، التزلج للمسافات الطويلة «التزلج الريفي»، والتزلج على المنحدرات، والتزلج بلوح الثلج.

وفقاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، تم تحديد خطة مكثفة لتدريب اللاعبين، بواقع مرتين أسبوعيًا. وتتألف خطة التدريب من أربع مراحل هي: تحديد اللاعبين، وتعيين موهبة ومستوى كل منهم، وإعداد الفريق، وأخيرًا عمل متابعات وتقييمات مستمرة للبرنامج التدريبي، لضمان جاهزية اللاعبين للمنافسات الدولية المختلفة في مجال الرياضات الشتوية، وفي باقي الأنشطة الرياضية والمبادرات الاجتماعية التي ينظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي على مدار العام.

وبهذه المناسبة، قال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «يحرص الأولمبياد الخاص الإماراتي على إبرام الشراكات المجتمعية إيجابية الأثر على لاعبينا، وستعزز المذكرة الموقعة اليوم مع شركة ماجد الفطيم للترفيه من قدرات أصحاب الهمم في أربع من أهم الرياضات الشتوية، وستعمل كذلك على الترويج لهذه الرياضات في مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي، من خلال إتاحة فرص تدريب اللاعبين في مرافق عالمية المستوى، تمهيدًا لمشاركتهم في الألعاب العالمية الشتوية التي ستعقد في إيطاليا العام المقبل».

ومن جانبه سيقوم الأولمبياد الخاص الإماراتي، وفق مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة ماجد الفطيم للترفيه، بتوفير تدريب متخصص لإعداد موظفي ومنتسبي الشركة للتعامل مع أصحاب الهمم، وتعريفهم بطرق التواصل والتعامل معهم، كما سيدعم الأولمبياد الخاص الإماراتي الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية التي ستنظمها الشركة، وسيعمل على تأهيل الفنيين الرياضيين التابعين للفطيم حول طرق عمل الأولمبياد الخاص، وأسس وقواعد تنظيم المسابقات الخاصة به.

وأضاف الهاشمي: «إن الشراكة بيننا وبين شركة ماجد الفطيم للترفيه تؤكد على ثقافة التعاون وروح الفريق التي تسود كل قطاعاتنا وشركاتنا، ولاسيما مع القطاع الخاص الطموح في الإمارات، وهذه الروح هي ما نعتمد عليه لتنفيذ السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ولتحقيق التمكين والدمج المجتمعي لذوي التحديات الذهنية والنمائية ولتطوير قدراتهم في مختلف الرياضات بما يرسخ مكانة دولة الإمارات عالمياً كرائدة في التمكين».