البرازيلي دا سيلفا بطل «دولية محاربي الإمارات»

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج البرازيلي أليكس داسيلفا بطلاً للنزال الرئيسي في النسخة الدولية 46 من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، في أول منافسات الموسم الجديد.

وتمكن البطل من الفوز على الروسي دينيسلام كماموف، في نزال قوي بين الطرفين، بقرار الحكام في الوزن الخفيف.

وتوج عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة البرازيلي أليكس داسيلفا.

وقررت اللجنة المنظمة تأجيل النزال الرئيسي الثاني بين الأذربيجاني أمين قاسيموف والكوري الجنوبي تاي كيون كيم، للنسخة 47، استناداً إلى قرار لجنة الحكام والجهاز الطبي للبطولة.

وشهدت النسخة الدولية للبطولة 11 نزالاً مثيراً، بحضور جماهيري كبير تفاعل مع النزالات القوية.

وشهد المنافسات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة السياحة والثقافة- أبوظبي، والبريطاني كريس براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

كما حضر منافسات البطولة البطل الداغستاني إسلام مخاشيف بطل العالم في وزن الخفيف، وهينزو جرايسي أسطورة الجو جيتسو العالمي، وعدد من سفراء الدول لدى دولة الإمارات.

وفي بقية النزالات حافظ الروسي سمندر مرادوف على سجله الخالي من الهزائم، بعد فوزه على الأوزبكستاني بوبور كور بونوف في وزن المتوسط، وتغلب الفلبيني مارك فالريو على الكاميروني جاروليس ديا بالضربة القاضية الفنية في دقيقة ونصف، بوزن الريشة، والروسي رشيد فاكابوف على جاكشيليك كنور بييف من قيرغيزستان بخنقة جانبية في وزن الذبابة، وفي نزال السيدات أجبرت التشيلية فالنتينا منازلتها الروسية فكتوريا سخوفريبوفا على الاستسلام في وزن الحر.

أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم البطولة، رئيس اللجنة المنظمة، أن السر في النجاحات العديدة والمتواصلة لبطولة «محاربي الإمارات» مصدره الجماعية والشغف والمسؤولية التي يتمتع بها فريق عمل البطولة كل في مهامه، وأن الجميع يعمل من أجل هدف واحد هو المواصلة في تطوير البطولة من أجل أن تتبوأ مكانة مرموقة بين مختلف المنافسات الرياضية الأخرى.

وقال درويش: «فريق العمل هو أكبر مصدر نجاح لأنه مهد طريق محاربي الإمارات للوصول إلى تحقيق أعلى مستويات النجاح، الكل ظل يبذل قصارى جهده لتعزيز التعاون والتواصل الفعّال داخل الفريق، وأنا على ثقة بأن النجاحات التي ستحققها محاربي الإمارات مستقبلاً ستكون أكثر إشراقاً طالما أن هناك الكثير من الشغف لدى الجميع هنا».

وواصل: «كما قلت، فإن هدفنا هو المواصلة في تطوير البطولة، نحن سعداء بحجم الحضور الذي ظل يواكب كل النسخ، هذا الأمر بالتأكيد يعكس مدى الشغف لدى جمهور البطولة».