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بعثة الجودو تغادر إلى البرتغال للمشاركة في «الجراند بري»

بعثة الجودو تغادر إلى البرتغال للمشاركة في «الجراند بري»
21 يناير 2024 15:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تصل بعثة منتخب الجودو إلى لشبونة، اليوم، للمشاركة في بطولة «أوديفيلاس الجراند بري الكبرى»، التي يستضيفها الاتحاد البرتغالي، بإشراف الاتحاد الدولي، من 24 إلى 28 يناير الجاري، بمشاركة 674 لاعباً ولاعبة يمثلون 95 دولة، من بينها 6 منتخبات عربية، هي الإمارات، والمغرب، ومصر، وتونس، والجزائر، ولبنان.
وتشهد البطولة مشاركة منتخبنا الأول، باللاعبة باتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، واللاعب جريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، ومعروف عمر «وزن فوق 100 كجم»، وانضم إلى البعثة خلال معسكر جورجيا، بعد أن تماثل للشفاء.
وتجرى قرعة البطولة في الساعة الثانية بعد ظهر الخميس المقبل، بفندق ماريوت لشبونة، بحضور فيكتور مدرب منتخبنا، استعداداً لضربة البداية في اليوم التالي.
وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، على الاطمئنان على البعثة قبل مغادرتها إلى البرتغال، خلال اتصاله مع ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، رئيس البعثة.
وأكد التميمي جاهزية المنتخب لخوض المنافسات القوية لأول بطولات العام الجديد، وتضم أبرز 20 لاعباً في العالم في مختلف المنتخبات، بعد أن بدأ العد التنازلي لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، في يوليو وأغسطس القادمين، فيما تشارك بعض المنتخبات بفئة الشباب لإعدادهم لدورة لوس أنجلوس 2028، مثل اليابان

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
البرتغال
محمد بن ثعلوب
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