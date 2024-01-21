الشارقة يتصدر بطولة الكاراتيه بـ 14 ميدالية



الشارقة (الاتحاد)



تصدر الشارقة بطولة الإمارات للكاتا فردي فئات الناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات «درجة أولى ودرجة ثانية»، بإحرازه 14 ميدالية «5 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات، وتبعه شباب الأهلي بـ 9 ميداليات «4 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، واتحاد كلباء بـ 6 ميدالية «ذهبية و3 قضيات وبرونزيتين»، في البطولة التي جرت على صالة الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 88 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 نادياً.

حضر الختام وقام بتتويج اللاعبين، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، وإبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني.

أشاد اللواء الرزوقي بما شاهده من مستويات اللاعبين، مهنئاً الأبطال وقال: التتويج بالميداليات يحتاج إلى جهد كبير، وهو ما ظهر خلال البطولة، ونشكر نادي الشارقة على استضافته للمنافسات.