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الرياضة

السدراني يتصدر المواطنين في «الفجيرة للشطرنج الخاطف»

السدراني يتصدر المواطنين في «الفجيرة للشطرنج الخاطف»
21 يناير 2024 17:00

 
الفجيرة (الاتحاد) 

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أحرز سفارلي التاج لاعب أذربيجان المركز الأول، في بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية، في منافسات «الشطرنج الخاطف»، لفئة التصنيفات أعلى من 2000 نقطة، والتي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بفندق نوفوتيل الفجيرة، بينما حل الهندي سدواني روناك ثانياً، وفاروق أمونوف لاعب طاجيكستان ثالثاً، فيما فاز الروسي أنا بشركتين بجائزة أفضل لاعب.
وفي المقابل، نجح عمار السدراني لاعب الفجيرة للشطرنج والثقافة، في الفوز بالمركز الأول على مستوى المواطنين، ونال جائزة ولقب أفضل لاعب على مستوى لاعبي الفجيرة، وجاء عبد الرحمن الطاهر «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج» ثانياً، ونال لقب أفضل لاعب إماراتي في البطولة.
وفاز الفلبيني رويلين بفئة تحت 2000 نقطة، وتبعه الفلسطيني راجي أبو عزيزة، والفلبيني أرميلي، وعلى مستوى اللاعبين المواطنين، جاء حمدان الحماد «نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية» في المركز الأول، وتبعه علي حمدان الشريف «نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية»، وخليفة البلوشي «نادي دبي للشطرنج».
ونالت عنود عيسى «نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة»، جائزة أفضل لاعب مواطن، وجاء صقر عيسى «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج» ثانياً، وأحمد خليفة البدواوي «اتحاد كلباء» ثالثاً.
وفي منافسات فئة تحت 13 سنة، حصد الإيراني رامتيل كاكافان المركز الأول، وتبعه الهندي الهناف، ومواطنه شابان إبراهيم. 
وأثنى الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بالمستويات التي قدمها اللاعبون والروح العالية التي ظهر بها المتنافسون في جميع الفئات، والمستويات المتطورة للمواهب الإماراتية في البطولة، مؤكداً أنها تبشر بمستقبل واعد.
وقال: سعادتنا كبيرة للمكاسب التي يحققها الشطرنج على مستوى الإمارات والعالم، والجهود التي يبذلها النادي في تطوير المردود العام، من خلال البطولات التي يحرص على تنظيمها بشكل احترافي، وبما يسهم بتطور هذه الرياضة الذهنية النبيلة، خصوصاً أن لها أبعاداً تسهم بتطوير شخصية الإنسان، وسعداء لأن عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين اختاروا الإمارات والفجيرة على وجه الخصوص وجهة لهم لممارسة الشطرنج بين 45 دولة تقام فيها البطولة بنفس التوقيت، مما يعكس قيمتها ومكانتها، وبدورنا نواصل العمل على تعزيز المكتسبات لتحقيق الاستدامة الرياضية في الشطرنج.

الإمارات
الشطرنج
الشطرنج الخاطف
الفجيرة
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