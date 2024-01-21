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الرياضة

«الشارقة للدفاع عن النفس» يشارك في «الألعاب الحكومية»

«الشارقة للدفاع عن النفس» يشارك في «الألعاب الحكومية»
21 يناير 2024 17:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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يشارك نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في النسخة المقبلة لدورة الألعاب الحكومية في دبي من 29 فبراير إلى 3 مارس المقبلين، ضمن فئة صغار السن، الخاصة بالأعمار من 10-13 سنة، وذلك في مبادرة جديدة للنادي، بالتزامن مع نجاحاته المختلفة.
وباشر النادي تدريباته للاستعداد الأمثل لخوض المنافسات في أول نسخة للاعبين صغار السن في الألعاب الحكومية، وبإشراف مدير إدارة التدريب الرياضي عبد العزيز الحمادي، والمدرب محمد بحاري، من خلال سلسلة تدريبات يومية.
وأكد أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن الهدف من المشاركة هو منح الفرصة لمنتسبي النادي، لخوض سلسلة من التحديات البدنية والذهنية خلال المنافسات، واختبارهم لإظهار الطاقات الكامنة التي يتمتعون بها.
وكشف العويس عن أن إدارة النادي تسعى لتوفير جميع الفرص الرياضية والمجتمعية للرياضيين، وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وبما يسهم بتطوير شخصياتهم الرياضية في جميع الجوانب.

الإمارات
نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
الشارقة
الألعاب الحكومية
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