المنصوري يستعد لـ «مونديال الدراجات» في أستراليا

الشارقة (الاتحاد)



غادر أحمد المنصوري لاعب منتخب الدراجات الهوائية إلى أستراليا، ويبدأ معسكراً تدريبياً، قبل المشاركة في كأس العالم، في فبراير المقبل، وهي إحدى المحطات المهمة التي يبحث من خلالها المنصوري عن جمع عدد من النقاط تؤهله إلى «أولمبياد باريس 2024».

ويرافق المنصوري في المعسكر، بدر ثاني مدرب منتخب المضمار، ويستمر اللاعب في المعسكر إلى 3 فبراير موعد سباق الأومنيوم الذي يشارك فيه المنصوري، ضمن بطولة العالم في أديلايد بأستراليا.

وأكد يوسف ميرزا مدير المنتخب أن المنصوري يشارك في ثلاث نسخ من بطولات العالم، المرحلة الأولى في أستراليا، والثانية في هونج كونج خلال مارس المقبل، ثم يخوض المرحلة الثالثة من سلسلة كأس العالم في كندا خلال أبريل.

وأضاف: نطمح أن ينجح المنصوري في تقديم مردود جيد، خلال مشاركته في المرحلة الأولى من كأس العالم بأستراليا تؤهله إلى المراحل المقبلة بجدية، وواصل المنصوري تدريباته من دون توقف الفترة الماضية، سواء في الطريق أو مضمار زايد بالشارقة، وهناك اهتمام وتركيز أكبر في معسكر أستراليا، ليعيش أجواء البطولة والتدريبات القوية قبل انطلاقها.